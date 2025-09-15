Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT - Antena Sport

Cristi Chivu pregăteşte o schimbare radicală la Inter, pentru primul meci de Champions League. Nerazzurrii se vor duela cu Ajax în prima etapă a grupei principale, meciul urmând să se dispute miercuri, de la ora 22:00.
Inter a pierdut două meciuri la rând în Serie A, cu Udinese, scor 1-2, şi derby-ul cu Juventus, scor 3-4.
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League
După cele două înfrângeri din campionat, Cristi Chivu se pregăteşte să schimbe un titular din primul 11. Conform celor de la tuttomercatoweb.com, care citează Gazzetta dello Sport, antrenorul român ia în calcul să-l schimbe din echipa de start pe portarul Yann Sommer.
În locul elveţianului, titular între buturile porţii lui Inter ar urma să fie Jose Martinez. Portarul spaniol de 27 de ani nu a mai bifat niciun meci la Inter de pe 11 mai, atunci când a fost titular în duelul cu Torino de Serie A, când pe bancă a stat Yann Sommer.
Josep Martinez a fost transferat de Inter în sezonul trecut, de la Genoa, în schimbul sumei de 13,5 milioane de euro. În stagiunea trecută, el a bifat zece meciuri pentru nerazzurri.
“Zidul ierarhiilor imuabile s-a prăbușit pe Stadion, în minutul 91 al meciului Juventus-Inter. Șutul imposibil al eroului accidental, Adzic, îl va costa scump pe Sommer, deja vinovat că a încasat torpila lui Yildiz fără să opună rezistență.
Cristian Chivu a discutat subiectul cu stafful de la Appiano și pare înclinat să facă o schimbare deja la Amsterdam. Împotriva lui Ajax, echipă foarte dragă antrenorului datorită celor patru ani de succes petrecuți la nivel de tineret, ar trebui să joace Josep Martinez, portarul spaniol care nu a mai evoluat din 11 mai, adică din meciul de campionat câștigat în deplasare cu Torino”, au transmis italienii citaţi anterior, despre decizia lui Cristi Chivu.
