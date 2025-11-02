A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: "Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni" - Antena Sport

Închide meniul
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: “Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 19:23

Cristi Chivu, la marginea terenului, în Verona - Inter / Profimedia

Inter a câştigat dramatic meciul de pe terenul celor de la Verona, scor 2-1, golul victoriei venind în prelungirile partidei. La finalul acestui meci, Manuel Akanji, fostul fundaş al celor de la Manchester City, a vorbit despre meritele lui Cristi Chivu.

Elveţianul a fost integralist în meciul de la Verona şi a început pe partea dreaptă, într-o defensivă cu cu 3 apărători. În cele din urmă, Chivu l-a mutat pe Akanji în zona centrală, după ce Bisseck a primit un cartonaş galben în minutul 66.

Cristi Chivu l-a cucerit şi pe Manuel Akanji: “Se vede cu a reuşit să ne facă mai buni”

La finalul partidei, fundaşul care a venit sub formă de împrumut de la Manchester City, dar care urmează să devină în totalitate jucătorul nerazzurrilor la finalul sezonului, s-a amuzat atunci când a fost întrebat despre mutarea sa în teren.

Apoi, elveţianul a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu. Acesta a declarat că se vede mâna antrenorului român şi că acesta a reuşit să îi facă mai buni pe jucătorii lui Inter:

“De ce m-a schimbat Chivu cu Bisseck? Nu știu (n.r. – râde), poate pentru că el primise cartonaș galben și nu voia să riște, în vreme ce eu aș fi putut.

Se vede mâna lui Chivu. Astăzi a fost un meci dificil, am câștigat ca o echipă grozavă. Se vede cum a reușit antrenorul să ne facă mai buni; fie că învingem, fie că pierdem meciul, noi încercăm mereu să ne perfecționăm”, a declarat Manuel Akanji, la DAZN.

Pentru Inter urmează meciul din UEFA Champions League de pe teren propriu, cu Kairat Almaty. Înaintea pauzei internaţionale, Inter va juca, tot pe Giuseppe Meazza, contra lui Lazio.

