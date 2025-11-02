A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: "Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni" - Antena Sport

Inter a câştigat dramatic meciul de pe terenul celor de la Verona, scor 2-1, golul victoriei venind în prelungirile partidei. La finalul acestui meci, Manuel Akanji, fostul fundaş al celor de la Manchester City, a vorbit despre meritele lui Cristi Chivu.

Elveţianul a fost integralist în meciul de la Verona şi a început pe partea dreaptă, într-o defensivă cu cu 3 apărători. În cele din urmă, Chivu l-a mutat pe Akanji în zona centrală, după ce Bisseck a primit un cartonaş galben în minutul 66.

Cristi Chivu l-a cucerit şi pe Manuel Akanji: “Se vede cu a reuşit să ne facă mai buni”

La finalul partidei, fundaşul care a venit sub formă de împrumut de la Manchester City, dar care urmează să devină în totalitate jucătorul nerazzurrilor la finalul sezonului, s-a amuzat atunci când a fost întrebat despre mutarea sa în teren.

Apoi, elveţianul a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu. Acesta a declarat că se vede mâna antrenorului român şi că acesta a reuşit să îi facă mai buni pe jucătorii lui Inter:

“De ce m-a schimbat Chivu cu Bisseck? Nu știu (n.r. – râde), poate pentru că el primise cartonaș galben și nu voia să riște, în vreme ce eu aș fi putut.