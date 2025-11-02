Verona - Inter LIVE SCORE (13:30). Cristi Chivu revine pe stadionul unde a fost la un pas de tragedie - Antena Sport

Verona – Inter e primul meci al zilei de duminică, din etapa a 10-a de Serie A. Partida este una specială pentru Cristi Chivu, românul de 45 de ani care revine pe stadionul unde a fost aproape de o tragedie, la începutul lui 2010.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter ajunge pe Marc’Antonio Bentegodi după şapte victorii în ultimele opt meciuri şi are nevoie de o victorie, pentru a ajunge la doar un punct în spatele liderului Napoli, care a obţinut doar un egal pe teren propriu, 0-0 cu Como.

Verona – Inter, meci din etapa a 10-a de Serie A

De partea cealaltă, Verona este una dintre cele patru echipe care în acest sezon de Serie A nu au câştigat nicio partidă, având doar cinci egaluri şi fiind pe poziţia a 18-a, prima care duce în Serie B.

La capitolul meciuri directe, nezarrurrii stau excelent. Echipa lui Cristi Chivu a câştigat 9 din ultimele 10 partide cu Verona, singurul egal, 2-2, venind anul trecut. Mai mult, ultima victorie a veronezilor a fost la începutul anului 1992!

Cristi Chivu revine pe stadionul unde s-a accidentat teribil

Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.