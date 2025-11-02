Verona - Inter LIVE SCORE (13:30). Cristi Chivu revine pe stadionul unde a fost la un pas de tragedie - Antena Sport

Verona – Inter e primul meci al zilei de duminică, din etapa a 10-a de Serie A. Partida este una specială pentru Cristi Chivu, românul de 45 de ani care revine pe stadionul unde a fost aproape de o tragedie, la începutul lui 2010.
Inter ajunge pe Marc’Antonio Bentegodi după şapte victorii în ultimele opt meciuri şi are nevoie de o victorie, pentru a ajunge la doar un punct în spatele liderului Napoli, care a obţinut doar un egal pe teren propriu, 0-0 cu Como.
Verona – Inter, meci din etapa a 10-a de Serie A
De partea cealaltă, Verona este una dintre cele patru echipe care în acest sezon de Serie A nu au câştigat nicio partidă, având doar cinci egaluri şi fiind pe poziţia a 18-a, prima care duce în Serie B.
La capitolul meciuri directe, nezarrurrii stau excelent. Echipa lui Cristi Chivu a câştigat 9 din ultimele 10 partide cu Verona, singurul egal, 2-2, venind anul trecut. Mai mult, ultima victorie a veronezilor a fost la începutul anului 1992!
Cristi Chivu revine pe stadionul unde s-a accidentat teribil
Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.
Cel mai important ziar din Italia pe nișa sa i-a pus întrebări fotbalistului care a fost protagonistul unui moment “negru” din viața lui Cristi Chivu. Pe data de 6 ianuarie 2010, cei doi au sărit la minge, amândoi au rămas întinși pe gazon, însă accidentarea gravă a fost a lui Chivu, care a fost dus de urgență la spital, suferind două operații pentru a putea reveni pe gazon.
“Urmărind mingea, m-am trezit cu el în față: eram prea aproape pentru a ne putea evita. Am închis ochii și ne-am ciocnit. Am căzut și eu destul de rău, nu-mi amintesc mare lucru din ce s-a întâmplat imediat după, doar o frică imensă. Cristian a fost dus la spital, în timp ce eu am revenit pe teren pentru scurt timp, dar am fost nevoit să ies pentru că nu mai vedeam bine
Eram la pământ, dar percepeam că este ceva serios. Am vrut să-l revăd pe Chivu la spital și, din fericire, la Verona s-a făcut o treabă excepțională. Erau medici foarte buni și cred că, în ghinionul său, a fost și norocos să se afle acolo. Dacă s-ar fi întâmplat în altă parte, poate lucrurile ar fi putut decurge altfel”, a spus Pellisier.
- Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit”
- El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu
- Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede”
- Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore
- OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Răsturnare de situaţie la echipa lui Dan Şucu