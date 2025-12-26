A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: "Asta a fost dorinţa lui" - Antena Sport

Marius Niculae a vorbit din nou despre oferta pe care FRF i-a făcut-o lui Cristi Chivu pentru a prelua naţionala U21 a României, ajunsă ulterior sub comanda lui Daniel Pancu. “A vrut să antreneze o echipă de club”, susţine “Săgeată”.

“Este un lucru foarte bun pentru România, pentru antrenorii din România, Cristi să fie la un club de top care în ultimii ani a jucat două finale de Champions League, a luat campionate.

Cristi Chivu a refuzat Românie U21

Tu știi foarte bine că l-am dorit la naționala U21, am vorbit cu el, dar dorința lui a fost să antreneze o echipă de club, am apreciat că a fost un tip corect și mi-a zis asta, îi doresc succes, îi ținem pumnii strânşi, suntem români și vrem să reușească.

El se focusează pe partea de echipe de club și de la Inter mai sus.. mai sunt mai sus. (n.r. – Ție îți răspunde la mesaje?) Da, răspunde mereu, chiar dacă nu imediat, că știm cum e, dar răspunde. Avem și grupul nostru, răspunde”, a spus Marius Niculae, pentru Antena Sport.

Chivu a redresat-o pe Inter

Când a fost numit Chivu, echipa de pe Meazza venea după ce a pierdut dramatic titlul şi a fost spulberată de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), dar românul a redresat corabia şi Inter e pe primul loc în Serie A, după primele 16 etape disputate.