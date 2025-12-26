Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: "Asta a fost dorinţa lui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui”
EXCLUSIV

A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui”

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 18:10

Comentarii
A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: Asta a fost dorinţa lui

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter - Profimedia Images

Marius Niculae a vorbit din nou despre oferta pe care FRF i-a făcut-o lui Cristi Chivu pentru a prelua naţionala U21 a României, ajunsă ulterior sub comanda lui Daniel Pancu. “A vrut să antreneze o echipă de club”, susţine “Săgeată”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este un lucru foarte bun pentru România, pentru antrenorii din România, Cristi să fie la un club de top care în ultimii ani a jucat două finale de Champions League, a luat campionate.

Cristi Chivu a refuzat Românie U21

Tu știi foarte bine că l-am dorit la naționala U21, am vorbit cu el, dar dorința lui a fost să antreneze o echipă de club, am apreciat că a fost un tip corect și mi-a zis asta, îi doresc succes, îi ținem pumnii strânşi, suntem români și vrem să reușească.

El se focusează pe partea de echipe de club și de la Inter mai sus.. mai sunt mai sus. (n.r. – Ție îți răspunde la mesaje?) Da, răspunde mereu, chiar dacă nu imediat, că știm cum e, dar răspunde. Avem și grupul nostru, răspunde”, a spus Marius Niculae, pentru Antena Sport.

Chivu a redresat-o pe Inter

Când a fost numit Chivu, echipa de pe Meazza venea după ce a pierdut dramatic titlul şi a fost spulberată de PSG în finala Ligii Campionilor (0-5), dar românul a redresat corabia şi Inter e pe primul loc în Serie A, după primele 16 etape disputate.

Reclamă
Reclamă

Mai mult, Inter e pe locul 6 şi în grupa de Champions League, cu 12 puncte după primele şanse runde disputate. Singurele eşecuri au venit în prelungiri cu Atletico Madrid (1-2) şi în urma unui penalty controversat cu Liverpool (0-1).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
17:42
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată”
17:29
David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025
16:48
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”
16:25
EXCLUSIVCe s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
16:08
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
15:47
Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 6 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1