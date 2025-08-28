AC Milan dă lovitura pe piaţa transferurilor! Un star din Premier League semnează cu echipa lui Allegri - Antena Sport

Închide meniul
AC Milan dă lovitura pe piaţa transferurilor! Un star din Premier League semnează cu echipa lui Allegri

Publicat: 28 august 2025, 16:53

AC Milan dă lovitura pe piaţa transferurilor! Un star din Premier League semnează cu echipa lui Allegri

Jucătorii lui AC Milan, în meciul cu Bari din Cupa Italiei / Profimedia Images

Christopher Nkunku, internaţionalul francez în vârstă de 27 de ani (14 selecţii), va părăsi Chelsea pentru a semna cu AC Milan. Cele două cluburi au ajuns la un acord de principiu, anunţă rmc.fr. Transferul este estimat la 43 de milioane de euro, cu bonusuri incluse.

Christopher Nkunku, care va efectua sâmbătă vizita medicală înainte de a semna contractul, a acceptat un contract pe cinci ani.

Christopher Nkunku semnează cu AC Milan

Ajuns la Chelsea în vara anului 2023 de la RB Leipzig pentru 60 de milioane de euro, el a purtat tricoul Blues de 62 de ori, marcând 18 goluri (în toate competiţiile).

Născut în Seine-et-Marne, el a câştigat două trofee, Conference League şi Cupa Mondială a Cluburilor în 2025. Nkunku este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 35 de milioane de euro.

Milan a suferit o înfrângere surprinzătoare în prima etapă, 1-2 cu Cremonese. A fost un debut ratat în noul mandat al lui Massimiliano Allegri pe banca rossonerilor. În Serie A, după prima etapă, lider e Inter-ul lui Cristi Chivu, care a învins-o cu 5-0 în prima etapă pe Torino.

