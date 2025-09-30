Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: "Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua" - Antena Sport

Închide meniul
Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: "Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua"

Home | Fotbal | Serie A | Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: "Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua"

Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: “Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua”

Publicat: 30 septembrie 2025, 21:17

Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua

Kevin De Bruyne şi Antonio Conte / Profimedia

“Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua”, l-a avertizat marţi antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, pe fotbalistul său Kevin De Bruyne, înaintea meciului cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, scrie site-ul eurosport.fr.

Kevin De Bruyne şi-a exprimat nemulţumirea după ce a fost înlocuit în meciul pierdut duminică de Napoli împotriva lui AC Milan (1-2). Antrenorul său, Antonio Conte, l-a avertizat însă marţi că nu va tolera “o a doua greşeală” de acest tip. “Cei care mă cunosc ştiu foarte bine care este punctul meu de vedere asupra gestiunii (lotului), asupra anumitor comportamente”, a declarat Conte pentru televiziunea Sky Sport.

Antonio Conte l-a avertizat pe Kevin De Bruyne, după ieşirea nervoasă de la finalul meciului AC Milan – Napoli 2-1

“Cei care nu mă cunosc pot face greşeli. Depinde de mine să clarific situaţia şi să repet anumite concepte, astfel încât să fie clar pentru toată lumea că accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua“, a afirmat el.

După meciul de la Milano, Conte, cunoscut pentru fermitatea sa, nu l-a cruţat pe internaţionalul belgian: “Sper că furia lui a fost legată de rezultat. Dacă a fost din cauza schimbării sale, a dat peste persoana nepotrivită.”

Marţi, în timpul tradiţionalei conferinţe de presă de dinaintea meciului, Conte a fost mai diplomat: “Ce era de înţeles, eu am înţeles, totul a fost clarificat. (…) acest caz este închis.”

Sosit la Napoli în această vară de la Manchester City, “KDB”, în vârstă de 34 de ani, a marcat deja trei goluri în cinci meciuri din Serie A. Dar el a avut parte de o frustrare enormă la întoarcerea sa la Manchester pentru a o înfrunta pe City în prima etapă a Ligii Campionilor (înfrângere cu 0-2): după eliminarea lui Giovanni Di Lorenzo, mijlocaşul a trebuit să cedeze locul său în minutul 26 pentru a-i permite lui Conte să-şi reorganizeze apărarea.

