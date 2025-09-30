Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: "Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua" - Antena Sport

“Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua”, l-a avertizat marţi antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, pe fotbalistul său Kevin De Bruyne, înaintea meciului cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, scrie site-ul eurosport.fr.

Kevin De Bruyne şi-a exprimat nemulţumirea după ce a fost înlocuit în meciul pierdut duminică de Napoli împotriva lui AC Milan (1-2). Antrenorul său, Antonio Conte, l-a avertizat însă marţi că nu va tolera “o a doua greşeală” de acest tip. “Cei care mă cunosc ştiu foarte bine care este punctul meu de vedere asupra gestiunii (lotului), asupra anumitor comportamente”, a declarat Conte pentru televiziunea Sky Sport.

Antonio Conte l-a avertizat pe Kevin De Bruyne, după ieşirea nervoasă de la finalul meciului AC Milan – Napoli 2-1

“Cei care nu mă cunosc pot face greşeli. Depinde de mine să clarific situaţia şi să repet anumite concepte, astfel încât să fie clar pentru toată lumea că accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua“, a afirmat el.

După meciul de la Milano, Conte, cunoscut pentru fermitatea sa, nu l-a cruţat pe internaţionalul belgian: “Sper că furia lui a fost legată de rezultat. Dacă a fost din cauza schimbării sale, a dat peste persoana nepotrivită.”

Marţi, în timpul tradiţionalei conferinţe de presă de dinaintea meciului, Conte a fost mai diplomat: “Ce era de înţeles, eu am înţeles, totul a fost clarificat. (…) acest caz este închis.”