Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” - Antena Sport

Fiorentina se află într-o situație catastrofală în Italia, fiind fără victorie după 15 meciuri disputate în Serie A. Gruparea „viola” s-a calificat totuși în play-off-ul UEFA Conference League, însă nu este suficient pentru ca fanii să nu ceară o schimbare.
O retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru clubul care are în palmares 9 trofee naționale și două prezențe consecutive în finala celei de-a treia competiții organizate de UEFA.
Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei?
Situația Fiorentinei este una incredibilă, având în vedere faptul că formația de pe ”Artemio Franchi” nu a câștigat nici măcar un meci în actualul sezon de Serie A.
Chiar dacă echipa din Italia s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League, competiție unde a jucat de două ori finala, suporterii au motive de îngrijorare, motiv pentru care se vorbește despre schimbarea din temelii a staff-ului.
Varianta surpriză venită din presa italiană este numirea în funcția de antrenor principal a lui Adrian Mutu, fostul mare fotbalist al grupării din prima ligă.
„Românul și fostul antrenor al clubului au vorbit la telefon și au discutat îndelung despre situația prin care trece clubul, iar cei doi s-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor în cazul în care vor fi contactați. Ambii ar fi gata să încerce să salveze Fiorentina, dar evident cu roluri diferite. Prandelli ar avea un rol de conducere pentru a garanta echilibrul, în timp ce Mutu ar fi antrenorul.
‘Il Fenomeno’ ar putea zdruncina grupul, mai ales pentru că se bucură de credit, iar fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta într-un astfel de moment. Voința fostului număr 10 ar fi aceea de a avea imediat o confruntare cu vestiarul pentru a înțelege cine vrea să rămână și cine nu, pentru că acum nu este absolut deloc nevoie de cineva nemulțumit. Alături de ei ar fi gata să revină ‘în joc’ și Sebastien Frey, fost portar al Fiorentinei, care ar funcționa ca un coordonator între prima echipă și zona tehnică”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.
