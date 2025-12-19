Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta” - Antena Sport

Fiorentina se află într-o situație catastrofală în Italia, fiind fără victorie după 15 meciuri disputate în Serie A. Gruparea „viola” s-a calificat totuși în play-off-ul UEFA Conference League, însă nu este suficient pentru ca fanii să nu ceară o schimbare.

O retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru clubul care are în palmares 9 trofee naționale și două prezențe consecutive în finala celei de-a treia competiții organizate de UEFA.

Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei?

Situația Fiorentinei este una incredibilă, având în vedere faptul că formația de pe ”Artemio Franchi” nu a câștigat nici măcar un meci în actualul sezon de Serie A.

Chiar dacă echipa din Italia s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League, competiție unde a jucat de două ori finala, suporterii au motive de îngrijorare, motiv pentru care se vorbește despre schimbarea din temelii a staff-ului.

Varianta surpriză venită din presa italiană este numirea în funcția de antrenor principal a lui Adrian Mutu, fostul mare fotbalist al grupării din prima ligă.