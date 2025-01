Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport despre Dennis Man, înaintea meciului Parmei cu echipa lui Dan Şucu, Genoa! - Antena Sport

Valentin Mihăilă şi Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia Images Gazzetta dello Sport anunţă că Dennis Man va fi titular în meciul Genoa – Parma, care se va disputa duminică, de la ora 13:30. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida este una cu o miză importantă pentru ambele formaţii. Înaintea acestui meci, Genoa ocupă locul 13 în Serie A, cu 20 de puncte. Parma e pe locul 14, cu 19 puncte. Gazzetta dello Sport îl anunţă titular pe Dennis Man în Genoa – Parma. Şi Mihăilă ar urma să facă parte din primul 11 la echipa lui Pecchia Potrivit gazzetta.it, Dennis Man va juca din primul minut în meciul Genoa – Parma. Şi Mihăilă ar urma să fie titular, dar sursa citată notează că există posibilitatea unei permutări între Mihăilă şi Bonny. Dennis Man nu a făcut parte din lotul Parmei la meciul disputat, în deplasare, cu echipa antrenată de Fabio Pecchia, încheiat cu scorul de 0-0. Pecchia a decis să îl menajeze pe Man în condiţiile în care internaţionalul român a acuzat probleme la spate la antrenamentul dinaintea partidei. Valentin Mihăilă a fost integralist în partida Torino – Parma 0-0. Mihăilă a evoluat în centrul atacului la Parma. Fotbalistul naţionalei a avut un gol anulat şi o bară cu Torino. El a primit una dintre cele mai mari note de la Parma, 7, în urma evoluţiei din partida de etapa trecută. Reclamă

Reclamă

Valentin Mihăilă nu a mai marcat din luna mai a anului trecut: „Îmi doresc, dar golul nu vine”

Valentin Mihăilă a reacţionat, după ce a avut un gol anulat şi o bară cu Torino. Fotbalistul naţionalei nu a mai înscris din luna mai.

Valentin Mihăilă a marcat ultimul gol pentru Parma pe 5 mai 2024, în remiza cu Cremonese, scor 1-1. Atunci, pasa de gol a fost oferită de Dennis Man, cel care a lipsit din cauza unei accidentări în partida cu Torino. Valentin Mihăilă a recunoscut că îşi doreşte enorm să marcheze, dar e conştient că trebuie să aibă răbdare.

„Ne pare rău că nu am câștigat, dar am fi putut pierde. Îmi doresc de mult, dar golul nu vine. Trebuie să am răbdare, sunt momente când nu marchezi, dar trebuie să aștepți momentul potrivit. Și când vei marca, totul se va schimba. Nimeni nu a cedat. Tot ce ne-a lipsit a fost golul”, a declarat Valentin Mihăilă pentru tuttomercatoweb.com.