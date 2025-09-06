Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Serie A | Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter

Publicat: 6 septembrie 2025, 22:48

Lautaro Martinez și Cristi Chivu/ Profimedia

Lautaro Martinez nu s-a ferit să vorbească despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter. Starul argentinian a dezvăluit că întreaga echipă este alături de antrenor. 

Cristi Chivu a primit mai multe critici în Italia, după primul eșec suferit de Inter în noul sezon de Serie A. Nerazzurrii au fost învinși pe teren propriu de Udinese, scor 1-2.  

Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu 

Lautaro Martinez a subliniat unitatea din vestiarul lui Inter. Starul argentinian a transmis că Cristi Chivu se bucură de susținerea jucătorilor și aceștia dau totul și pentru antrenorul lor. 

„Unora le poate plăcea, altora nu, dar apoi am discutat despre asta cu echipa, antrenorul și conducerea. Și totul este bine, totul a fost clarificat. Suntem uniți. Chiar și noul nostru antrenor ne ajută foarte mult. Vom da tot ce putem pentru el. 

Toți băieții au fost profund afectați (n.r. de înfrângerea cu Udinese). A greși este omenesc. Când se face o greșeală, iar aceasta nu a fost făcută cu intenții rele, ci cu scopul de a crește și de a se îmbunătăți, trebuie să ierți. Sosirea unui nou antrenor, începutul unei noi ere… ne face bine. Este important să schimbăm peisajul, obiectivele și punctele forte”, a spus Lautaro Martinez, într-un interviu acordat pentru France Football, citat de fcinternews.it. 

În runda următoare de Serie A, Inter va avea un meci „de foc”. Trupa lui Cristi Chivu se va deplasa la Torino, pentru a o înfrunta pe Juventus. Duelul se va disputa pe 13 septembrie, de la ora 19:00. 

