Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani - Antena Sport

Italienii au aflat decizia luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a o lovit mortal un bătrân în scaun cu rotile în vârstă de 81 de ani. Antrenorul român i-a dat liber lui Josep Martinez și nu l-a inclus în lot pentru meciul de Serie A cu Fiorentina, de miercuri.

Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc.

Ce decizie a luat Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani

Circumstanțele tragediei sunt încă neclare, chiar dacă, potrivit primelor indicaţii ale poliţiştilor, victima ar fi efectuat o schimbare bruscă de direcţie, care l-ar fi derutat pe jucător. Acesta s-ar fi oprit imediat pentru a acorda primul ajutor victimei, fără succes.

Conform presei din Italia, Cristi Chivu l-a scutit de la antrenamentul de marți pe Josep Martinez, după cele întâmplate în dimineața acestei zile. Portarul a primit o zi liberă din partea antrenorului român, înaintea meciului cu Fiorentina, Chivu luând decizia și de a-l lăsa în afara lotului nerazzurrilor pentru etapa de la mijlocul acestei săptămâni.

De altfel, Cristi Chivu a decis să anuleze conferinţa de presă programată pentru marţi după-amiază, conferință premergătoare partidei cu Fiorentina, de miercuri.