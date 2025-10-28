Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani

Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani

Publicat: 28 octombrie 2025, 17:38

Comentarii
Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani

Cristi Chivu, la Inter / Profimedia

Italienii au aflat decizia luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a o lovit mortal un bătrân în scaun cu rotile în vârstă de 81 de ani. Antrenorul român i-a dat liber lui Josep Martinez și nu l-a inclus în lot pentru meciul de Serie A cu Fiorentina, de miercuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc. 

Ce decizie a luat Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani 

Circumstanțele tragediei sunt încă neclare, chiar dacă, potrivit primelor indicaţii ale poliţiştilor, victima ar fi efectuat o schimbare bruscă de direcţie, care l-ar fi derutat pe jucător. Acesta s-ar fi oprit imediat pentru a acorda primul ajutor victimei, fără succes. 

Conform presei din Italia, Cristi Chivu l-a scutit de la antrenamentul de marți pe Josep Martinez, după cele întâmplate în dimineața acestei zile. Portarul a primit o zi liberă din partea antrenorului român, înaintea meciului cu Fiorentina, Chivu luând decizia și de a-l lăsa în afara lotului nerazzurrilor pentru etapa de la mijlocul acestei săptămâni.  

De altfel, Cristi Chivu a decis să anuleze conferinţa de presă programată pentru marţi după-amiază, conferință premergătoare partidei cu Fiorentina, de miercuri.  

Reclamă
Reclamă

Martinez, care a ajuns la Inter vara trecută, ocupă rolul de rezervă pentru Yann Sommer şi a disputat 12 meciuri în culorile Nerazzurri. De asemenea, el a jucat la Las Palmas, Leipzig şi Genoa şi are o selecţie cu echipa Spaniei, în iunie 2021, împotriva Lituaniei. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Observator
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
20:29
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele”
20:22
CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). CFR Cluj s-a distrat cu CSM Slatina
20:09
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”
20:07
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona
19:40
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”
19:37
Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene