Ce notă a primit Răzvan Sava, la o zi după ce a primit vestea convocării la națională! Prestația sa din meciul cu Cagliari - Antena Sport

Răzvan Sava este unul dintre stranerii convocați de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie, cu Moldova (amical), respectiv Austria, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Portarul român a fost titular duminică în disputa dintre Udinese și Cagliari, din cadrul etapei cu numărul 6 din Serie A. Echipa sa a ajuns la trei jocuri consecutive fără victorie.

Răzvan Sava, integralist în Udinese – Cagliari 1-1

Răzvan Sava a bifat duminică al cincilea meci consecutiv ca titular în poarta italienilor de Udinese. Portarul s-a aflat între buturi în disputa de pe teren propriu, jucată în compania celor de la Cagliari.

Convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova și Austria, acesta a primit gol în minutul 25, de la Gennaro Borrelli. Scorul final al partidei a fost 1-1, pentru gazde reușind să marcheze Christian Kabasele.

Sava a avut două intervenții importante pe parcursul celor 90 de minute, iar cei de la Sofa Score au notat prestația sa cu 6.4, cea mai mică notă din echipa gazdelor.