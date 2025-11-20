Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă - Antena Sport

Morten Frendrup, fotbalistul de 24 de ani al celor la Genoa, ar putea fi cedat în iarnă de clubul patronat de Dan Șucu. Jurnaliștii italieni scriu despre interesul a doi granzi din Serie A pentru transferul danezului, și anume AS Roma și Interul lui Cristi Chivu.
Frendrup ar putea deveni o altă “piesă de export” pentru Dan Șucu, după ce patronul român a vândut din vară până acum fotbaliști pe o sumă totală de peste 50 de milioane de euro. Jucătorul danez este cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Daniele De Rossi, însă nu doar cota de piață l-a făcut să iasă în evidență, ci și calitățile arătate pe teren.
Inter și AS Roma, pe urmele lui Frendrup
În acest sens, jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au scris că Frendrup ar putea deveni unul dintre cele mai discutate nume în perioada de mercato de iană. În plus, sursa citată menționează că în ultimele zile s-a scris despre celor de la AS Roma față de mijlocașul central cotat la 20 de milioane de euro.
“Giallorossii” ar lua în considerare un eventual schimb pentru a-l aduce pe danez la echipă. Trupa de pe Olimpico e dispusă să îl cedeze pe Niccolo Pisilli pentru a-l putea aduce pe fotbalistul lui Genoa, afacerea respectivă urmând probabil să implice și o sumă de bani pusă în joc de ocupanta locului 2 din Serie A.
În plus, cei de la Gazzetta dello Sport scriu și ei despre un posibil transfer al lui Frendrup la Inter, o mutare despre care s-a vorbit și în vară fără să se concretizeze. Potrivit cotidianului “roz”, Davide Frattesi și Andy Diouf nu au convins, iar un astfel de transfer al întări compartimentul median al “nerazzurrilor”.
Astfel, primele două echipe din Serie A ar urma să se bată pe jucătorul pe care Dan Șucu cere 30 de milioane de euro. Dacă o mutare s-ar concretiza, patronul român ar vinde un nou jucător cu peste 10 milioane de euro, după Koni de Winter (20 mil. euro, la AC Milan), Honest Ahanor (17 mil. euro, la Atalanta) și Albert Gudmundsson (13 mil. euro, la Fiorentina).
