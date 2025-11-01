Cel mai "negru" moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: "Am închis ochii și ne-am ciocnit" - Antena Sport

Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

Cel mai important ziar din Italia pe nișa sa i-a pus întrebări fotbalistului care a fost protagonistul unui moment “negru” din viața lui Cristi Chivu. Pe data de 6 ianuarie 2010, cei doi au sărit la minge, amândoi au rămas întinși pe gazon, însă accidentarea gravă a fost a lui Chivu, care a fost dus de urgență la spital, suferind două operații pentru a putea reveni pe gazon.

Accidentarea teribilă a lui Cristi Chivu, rememorată în Italia

La aproape 6000 de zile de la acel eveniment care l-a obligat pe actualul antrenor de pe Meazza să poarte o cască de protecție, Pellissier a rememorat ce s-a întâmplat atunci pe stadionul din Verona. Italianul ține minte cum și-a dat seama imediat că s-a întâmplat ceva grav și vorbește despre riscul imens la care sunt expuși sportivii.

“Urmărind mingea, m-am trezit cu el în față: eram prea aproape pentru a ne putea evita. Am închis ochii și ne-am ciocnit. Am căzut și eu destul de rău, nu-mi amintesc mare lucru din ce s-a întâmplat imediat după, doar o frică imensă. Cristian a fost dus la spital, în timp ce eu am revenit pe teren pentru scurt timp, dar am fost nevoit să ies pentru că nu mai vedeam bine

Eram la pământ, dar percepeam că este ceva serios. Am vrut să-l revăd pe Chivu la spital și, din fericire, la Verona s-a făcut o treabă excepțională. Erau medici foarte buni și cred că, în ghinionul său, a fost și norocos să se afle acolo. Dacă s-ar fi întâmplat în altă parte, poate lucrurile ar fi putut decurge altfel.