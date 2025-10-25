Cristi Chivu, criticat după Napoli - Inter 3-1: "E un defect". Nici arbitrul nu a scăpat: "Scandalos" - Antena Sport

Cristi Chivu nu a scăpat de criticile presei din Italia, după ce Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1. Seria de şapte victorii la rând a echipei pregătite de antrenorul român a luat sfârşit pe Stadio Diego Armando Maradona.

Kevin De Bruyne a deschis scorul din penalty, în minutul 33. Belgianul s-a accidentat chiar în momentul execuţiei şi nu a mai continuat partida. McTominay a majorat diferenţa în minutul 54, iar Calhanoglu a readus speranţele pentru nerrazzuri, după ce a marcat din penalty, în minutul 59.

Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “Este un defect”

În minutul 66, Frank Aguissa a dus scorul la 3-1, după o acţiune personală superbă, stabilind în cele din urmă şi scorul final al partidei.

După meciul de la Napoli, jurnaliştii de la fcinter1908.it i-au acordat nota 5 lui Cristi Chivu pentru faptul că nu a reuşit să gestioneze cum trebuie partida scăpată de sub control de arbitru, dar şi din cauza jocului “urât” practicat de echipa lui Antonio Conte:

“Meciul a fost condus în mod scandalos de arbitrul Mariani, dar echipa sa, Inter, a fost grav vinovată. S-a lăsat târâtă în haos, fără să se mai gândească să joace. În a doua repriză, a fost multă nervozitate, multe momente de încăierare, dar puțin fotbal adevărat.