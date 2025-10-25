Cristi Chivu, criticat după Napoli - Inter 3-1: "E un defect". Nici arbitrul nu a scăpat: "Scandalos" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”

Publicat: 25 octombrie 2025, 21:59

Cristi Chivu, în timpul meciului Napoli - Inter / Profimedia

Cristi Chivu nu a scăpat de criticile presei din Italia, după ce Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1. Seria de şapte victorii la rând a echipei pregătite de antrenorul român a luat sfârşit pe Stadio Diego Armando Maradona.

Kevin De Bruyne a deschis scorul din penalty, în minutul 33. Belgianul s-a accidentat chiar în momentul execuţiei şi nu a mai continuat partida. McTominay a majorat diferenţa în minutul 54, iar Calhanoglu a readus speranţele pentru nerrazzuri, după ce a marcat din penalty, în minutul 59.

Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “Este un defect”

În minutul 66, Frank Aguissa a dus scorul la 3-1, după o acţiune personală superbă, stabilind în cele din urmă şi scorul final al partidei.

După meciul de la Napoli, jurnaliştii de la fcinter1908.it i-au acordat nota 5 lui Cristi Chivu pentru faptul că nu a reuşit să gestioneze cum trebuie partida scăpată de sub control de arbitru, dar şi din cauza jocului “urât” practicat de echipa lui Antonio Conte:

“Meciul a fost condus în mod scandalos de arbitrul Mariani, dar echipa sa, Inter, a fost grav vinovată. S-a lăsat târâtă în haos, fără să se mai gândească să joace. În a doua repriză, a fost multă nervozitate, multe momente de încăierare, dar puțin fotbal adevărat.

Totuși, meciul ar fi putut fi salvat, iar atunci și-ar fi putut atribui meritele. A se lăsa târâtă în ​​jos de evenimente negative este un defect pe care această echipă nu îl poate depăși”, au scris italienii de la fcinter1908.it.

Napoli a devenit lider în Serie A după acest meci, ajungând la 18 puncte. Echipa lui Conte poate fi egalată de AS Roma, dacă se va impune pe terenul celor de la Sassuolo. Inter se află pe locul 4, cu 15 puncte, dar mai poate coborî în clasament până la finalul etapei.

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează acum meciul de acasă cu Fiorentina, după care va juca pe terenul celor de la Verona.

