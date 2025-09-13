Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: "Nu-l înţeleg" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg”

Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg”

Publicat: 13 septembrie 2025, 12:42

Comentarii
Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: Nu-l înţeleg

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Udinese 1-2 / Profimedia Images

Jurnalistul Alfredo Pedulla (61 de ani) l-a criticat pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), înainte ca tehnicianul român să dispute primul derby din Serie A pe banca nerazzurrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pedulla a dat de înţeles că antrenorul român nu acţionează în funcţie de declaraţiile pe care le acordă presei. Chivu a spus că nu există o ierarhie atunci când a preluat echipa de la Simone Inzaghi, dar a mizat pe aceiaşi jucători, în condiţiile în care unii dintre aceştia par obosiţi.

“Nu-l înţeleg pe Chivu”

Juventus – Inter se dispută în această seară, de la ora 19:00. Inter a câştigat cu 5-0 în prima etapă cu Torino, dar apoi a pierdut surprinzător, 1-2, cu Udinese. Săptămâna viitoare Inter va debuta şi în grupa principală din UEFA Champions League, acolo unde o va întâlni pe Ajax. Meciul se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Amsterdam.

A anunțat că pentru el nu mai există ierarhii prestabilite, apoi constat că a revenit la vechea echipă a lui Simone Inzaghi”, a transmis Alfredo Pedulla pe contul său de YouTube.

Mă aștept la multe de la Inter, dar astăzi nu-l înțeleg pe Chivu. Pentru că. mai întâi, spune că nu va face niciun compromis și că nu există ierarhii.

Reclamă
Reclamă

Astfel încât te-ai aștepta la puțină prospețime, mai ales la mijlocul terenului, unde Barella a fost mai puțin competitiv decât în ultimele luni.

Sunt fanul lui Nicolo, dar e normal să se simtă obosit, la fel ca Mkhitaryan. Totuși, Chivu a spus răspicat că nu vrea să pună la îndoială ierarhia. La Torino va fi un meci foarte delicat pentru Inter”, a adăugat jurnalistul Alfredo Pedulla.

Ce a spus Cristi Chivu la conferinţa de presă

Cristi Chivu a amintit faptul că la ultima întâlnire cu Igor Tudor, l-a învins pe tehnicianul lui Juve. Antrenorul român a discutat şi despre faptul că a anunţat anumite schimbări la Inter. El a precizat însă că schimbările trebuie să fie inteligente, avertizând că ar putea avea un efect negativ dacă deciziile sunt luate doar de dragul de a modifica ceva.

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Reclamă

Am vorbit despre eliminarea unor lucruri care nu-mi plăceau, însă echipa are și punctele ei forte. Trebuie să fiu suficient de inteligent pentru a înțelege ce poate face. Dacă încep să văd fantome sau lucruri care nu au nimic de-a face cu realitatea, probabil că voi provoca daune”, a declarat Cristi Chivu la conferinţa de presă.

Pe 23 aprilie 2025, Parma, cu Cristi Chivu pe bancă, o învingea cu 1-0 acasă pe Juventus. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Matteo Pellegrino, în minutul 45+1.

Dacă nu mă uit la trecut, nu trebuie să fac comparații. Cu Parma, l-am învins pe Tudor, dar erau echipe cu obiective diferite”, a subliniat Chivu la conferinţa de presă.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Observator
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
13:40
Juventus – Inter LIVE TEXT (19:00). Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
13:21
CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină!
12:41
Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului”
12:07
România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
10:34
FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
10:20
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 2 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic