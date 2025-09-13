Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: "Nu-l înţeleg" - Antena Sport

Jurnalistul Alfredo Pedulla (61 de ani) l-a criticat pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), înainte ca tehnicianul român să dispute primul derby din Serie A pe banca nerazzurrilor.
Pedulla a dat de înţeles că antrenorul român nu acţionează în funcţie de declaraţiile pe care le acordă presei. Chivu a spus că nu există o ierarhie atunci când a preluat echipa de la Simone Inzaghi, dar a mizat pe aceiaşi jucători, în condiţiile în care unii dintre aceştia par obosiţi.
“Nu-l înţeleg pe Chivu”
Juventus – Inter se dispută în această seară, de la ora 19:00. Inter a câştigat cu 5-0 în prima etapă cu Torino, dar apoi a pierdut surprinzător, 1-2, cu Udinese. Săptămâna viitoare Inter va debuta şi în grupa principală din UEFA Champions League, acolo unde o va întâlni pe Ajax. Meciul se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Amsterdam.
„A anunțat că pentru el nu mai există ierarhii prestabilite, apoi constat că a revenit la vechea echipă a lui Simone Inzaghi”, a transmis Alfredo Pedulla pe contul său de YouTube.
„Mă aștept la multe de la Inter, dar astăzi nu-l înțeleg pe Chivu. Pentru că. mai întâi, spune că nu va face niciun compromis și că nu există ierarhii.
Astfel încât te-ai aștepta la puțină prospețime, mai ales la mijlocul terenului, unde Barella a fost mai puțin competitiv decât în ultimele luni.
Sunt fanul lui Nicolo, dar e normal să se simtă obosit, la fel ca Mkhitaryan. Totuși, Chivu a spus răspicat că nu vrea să pună la îndoială ierarhia. La Torino va fi un meci foarte delicat pentru Inter”, a adăugat jurnalistul Alfredo Pedulla.
Ce a spus Cristi Chivu la conferinţa de presă
Cristi Chivu a amintit faptul că la ultima întâlnire cu Igor Tudor, l-a învins pe tehnicianul lui Juve. Antrenorul român a discutat şi despre faptul că a anunţat anumite schimbări la Inter. El a precizat însă că schimbările trebuie să fie inteligente, avertizând că ar putea avea un efect negativ dacă deciziile sunt luate doar de dragul de a modifica ceva.
„Am vorbit despre eliminarea unor lucruri care nu-mi plăceau, însă echipa are și punctele ei forte. Trebuie să fiu suficient de inteligent pentru a înțelege ce poate face. Dacă încep să văd fantome sau lucruri care nu au nimic de-a face cu realitatea, probabil că voi provoca daune”, a declarat Cristi Chivu la conferinţa de presă.
Pe 23 aprilie 2025, Parma, cu Cristi Chivu pe bancă, o învingea cu 1-0 acasă pe Juventus. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Matteo Pellegrino, în minutul 45+1.
„Dacă nu mă uit la trecut, nu trebuie să fac comparații. Cu Parma, l-am învins pe Tudor, dar erau echipe cu obiective diferite”, a subliniat Chivu la conferinţa de presă.
