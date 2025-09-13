Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: "Nu-l înţeleg" - Antena Sport

Jurnalistul Alfredo Pedulla (61 de ani) l-a criticat pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), înainte ca tehnicianul român să dispute primul derby din Serie A pe banca nerazzurrilor.

Pedulla a dat de înţeles că antrenorul român nu acţionează în funcţie de declaraţiile pe care le acordă presei. Chivu a spus că nu există o ierarhie atunci când a preluat echipa de la Simone Inzaghi, dar a mizat pe aceiaşi jucători, în condiţiile în care unii dintre aceştia par obosiţi.

“Nu-l înţeleg pe Chivu”

Juventus – Inter se dispută în această seară, de la ora 19:00. Inter a câştigat cu 5-0 în prima etapă cu Torino, dar apoi a pierdut surprinzător, 1-2, cu Udinese. Săptămâna viitoare Inter va debuta şi în grupa principală din UEFA Champions League, acolo unde o va întâlni pe Ajax. Meciul se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Amsterdam.

„A anunțat că pentru el nu mai există ierarhii prestabilite, apoi constat că a revenit la vechea echipă a lui Simone Inzaghi”, a transmis Alfredo Pedulla pe contul său de YouTube.

„Mă aștept la multe de la Inter, dar astăzi nu-l înțeleg pe Chivu. Pentru că. mai întâi, spune că nu va face niciun compromis și că nu există ierarhii.