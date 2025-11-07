Cristi Chivu, decizie majoră la Inter. Jucătorul la care e gata să renunțe a fost „eroul” echipei sezonul trecut - Antena Sport

Cristi Chivu a luat o decizie majoră la Inter. Antrenorul român e gata să renunțe la Francesco Acerbi, veteranul din lotul nerazzurrilor.
Fundașul de 37 de ani a fost „eroul” lui Inter în sezonul trecut, atunci când marca în minutul 90+3 al returului cu Barcelona, din semifinalele Champions League. Italienii reușeau să se impună cu scorul de 4-3, după prelungiri.
Cristi Chivu, decizie majoră la Inter
Conform italienilor de la tuttomercatoweb.com, Francesco Acerbi nu mai intră în planurile lui Cristi Chivu de la Inter. Fundașul are șanse mari să se despartă de nerazzurri încă din iarnă, înainte să-i expire contractul în vară.
La meciul cu Lazio, din runda următoare de Serie A, Cristi Chivu e decis să-l titularizeze pe Yann Bisseck. Alte soluții ale antrenorului român pentru centrul defensivei sunt Alessandro Bastoni, Manuel Akanji și Thomas Palacios, ultimul fiind în prezent accidentat.
Cristi Chivu a pus deja pe lista de transferuri un fundaș central. Kim Min-jae, de la Bayern, e dorit de antrenorul român pe Meazza, stopperul de 28 de ani fiind și în atenția rivalelor AC Milan și Juventus.
Francesco Acerbi evoluează la Inter din vara lui 2022, atunci când inițial a fost împrumutat de nerazzurri de la Lazio. În acest sezon, fundașul italian a bifat doar șapte partide sub comanda lui Cristi Chivu.
Inter a obținut a patra victorie consecutivă în Champions League, 2-1 cu Kairat Almaty, la mijlocul acestei săptămâni. Trupa lui Cristi Chivu se va duela duminică cu Lazio, de la ora 21:45.
