Cristi Chivu, răspuns de clasă în fața italienilor: "Controversele mă fac să mă distrez" - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre toate controversele ce o vizează inclusiv pe echipa sa, Inter Milano. Românul a evitat subiectul lansat acum câteva zile de Antonio Conte privind lupta la titlu din Serie A și a mărturisit că genul acesta de polemici îl amuză, pentru că le cunoaște încă din perioada în care era jucător.
Inter se pregătește pentru primul meci din 2026, când “nerazzurrii” vor da peste Bologna, trupa care i-a eliminat din semifinalele Supercupei Italiei în decembrie. Înainte de partida de pe Giuseppe Meazza, Chivu a susținut conferința de presă premergătoare duelului, unde a fost întrebat și de interesul trupei sale pentru Joao Cancelo.
Cristi Chivu nu se lasă distras de controverse
Un jurnalist a vrut să știe dacă antrenorul român se bucură de poziția de lider pe care o ocupă și dacă se consideră favorit cu Inter la câștigarea titlului. Întrebarea presei a venit în contextul în care Antonio Conte declarase că ar fi o surpriză dacă ua dintre Inter, AC Milan sau Juventus nu ar pune mâna pe trofeul din Serie A.
Chivu a dat dovadă de clasă și nu a dat curs subiectului, dezvăluind că aceste controverse nu ajută pe nimeni și nimic. În plus, românul a dezvăluit că aceste polemici îl distrează și mai degrabă îl fac să se concentreze decât să îl distragă.
“Din punctul în care văd eu fotbalul, aceste controverse nu au niciun impact asupra sezonului. Acesta e modul în care am crescut și m-am maturizat în acest sport. Le-am experimentat ca jucător și antrenor, iar pentru mine au un impact redus.
Se întâmplă doar la nivel media; altfel, nu au nicio legătură cu acest sport. Oamenii caută mereu critici, controverse inutile care nu servesc la nimic. Îmi place să văd o mie de controverse izbucnind din lucruri care nu există. Îmi place să văd prea mult vorbindu-se despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea.
Încep să-mi placă pentru că nu mă îngreunează, ci mă fac să mă distrez și mă fac să mă concentrez asupra datoriei mele de a ajuta echipa să crească“, a spus Cristi Chivu, potrivit FCInter1908.it.
Duelul dintre Inter și Bologna va avea loc duminică de la ora 21:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
