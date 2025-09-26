Cristi Chivu i-a certat pe fanii lui Inter! Mesajul dur al antrenorului român, chiar în timpul antrenamentului - Antena Sport

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter vara aceasta, iar antrenorul român nu are deloc o misiune uşoară. Începutul pe banca nerazzurrilor a fost unul oscilant, dar echipa a reuşit să lege două victorii în acest sezon pentru prima oară, cu Ajax şi Sassuolo.
O parte dintre fanii lui Inter par însă că nu mai au răbdare, dar nu neapărat în ceea ce îl priveşte pe Chivu, ci în privinţa conducerii şi a jucătorilor.
Cristi Chivu, scos din sărite de fanii lui Inter
În cursul zilei de miercuri, la antrenamentul lui Inter, mai mulţi fani au urmărit de pe marginea şedinţa de pregătire condusă de Cristi Chivu, cel care şi-a ieşit din mulţi la un moment dat.
Un fan i-ar fi strigat lui Lautaro Martinez să înscrie şi în meciurile oficiale, nu doar la antrenamente, moment în care românul s-a răstit la fani şi a cerut respect. Mai mult, Chivu le-a transmis să meargă la baza de pregătire a celor de la AC Milan, dacă nu doresc să îi respecte jucătorii:
“Respect sau mergeți la Milanello (n.r. baza sportivă a celor de la AC Milan)”, a strigat Cristi Chivu către fani, vizibil deranjat de faptul că jucătorii săi au fost luaţi la ţintă chiar în timpul antrenamentului, potrivit gazzetta.it. (VEZI VIDEO AICI)
Pentru Inter urmează acum meciul de pe terenul lui Cagliari, după care va primi vizita celor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. După patru etape, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte.
- 95 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Lautaro Martinez, potrivit transfermarkt.com
- 4 meciuri, 1 gol şi 1 pasă de gol, acestea sunt cifrele lui Lautaro Martinez în acest sezon, în tricoul lui Inter
