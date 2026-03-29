Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor jucătorului care vrea la Barcelona. Posibil “derby” cu AC Milan pentru transfer

Inter se poate despărți la finalul acestui sezon de unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Cristi Chivu, Alessandro Bastoni. Deși nu se știe încă dacă fundașul italian va ajunge la Barcelona, acolo unde își dorește, clubul din Lombardia deja a pus ochii pe un posibil înlocuitor, iar acela este Mario Gila, stoperul celor de la Lazio.

Inter intră în linie dreaptă pentru ultima parte a sezonului din Serie A, însă cu toate acestea, formația de pe Giuseppe Meazza deja se gândește și la mutările din stagiunea viitoare. “Nerazzurii” nu sunt siguri că îl vor mai avea din sezonul viitor în lot pe Bastoni, fundașul de 26 de ani cotat la 70 de milioane de euro.

Mario Gila, alternativa lui Cristi Chivu în caz că Bastoni pleacă

Potrivit presei din Spania, stoperul a spus “da” unei posibile mutări pe Camp Nou, însă rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un consens pe plan financiar. Echipa lui Cristi Chivu a cerut 70 de milioane de euro iniţial, în timp ce Barcelona a oferit 50. Catalanii speră să facă mutarea pentru 60 de milioane de euro.

În cazul în care Bastoni va pleca la Barca, Inter va trebui să găsească un înlocuitor, iar pe lista de alternative se află și Mario Gila, potrivit gazzetta.it. Gila este un fundaș spaniol de 25 de ani, născut la Barcelona, care între 2018 și 2022 s-a aflat în curtea celor de la Real Madrid.

Stoperul a evoluat la echipele U19 și Castilla în mare parte, dar a evoluat și în două meciuri din campionat pentru echipa mare în sezonul 2021/22 din postura de jucător venit de pe bancă. În 2022, acesta a ajuns la Lazio în schimbul a 6 milioane de euro și a devenit un om de bază pentru capitolini.