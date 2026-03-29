Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor jucătorului care vrea la Barcelona. Posibil “derby” cu AC Milan pentru transfer

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 15:51

Cristi Chivu, în timpul unui meci al Interului / Profimedia Images

Inter se poate despărți la finalul acestui sezon de unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Cristi Chivu, Alessandro Bastoni. Deși nu se știe încă dacă fundașul italian va ajunge la Barcelona, acolo unde își dorește, clubul din Lombardia deja a pus ochii pe un posibil înlocuitor, iar acela este Mario Gila, stoperul celor de la Lazio.

Inter intră în linie dreaptă pentru ultima parte a sezonului din Serie A, însă cu toate acestea, formația de pe Giuseppe Meazza deja se gândește și la mutările din stagiunea viitoare. “Nerazzurii” nu sunt siguri că îl vor mai avea din sezonul viitor în lot pe Bastoni, fundașul de 26 de ani cotat la 70 de milioane de euro.

Mario Gila, alternativa lui Cristi Chivu în caz că Bastoni pleacă

Potrivit presei din Spania, stoperul a spus “da” unei posibile mutări pe Camp Nou, însă rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un consens pe plan financiar. Echipa lui Cristi Chivu a cerut 70 de milioane de euro iniţial, în timp ce Barcelona a oferit 50. Catalanii speră să facă mutarea pentru 60 de milioane de euro.

În cazul în care Bastoni va pleca la Barca, Inter va trebui să găsească un înlocuitor, iar pe lista de alternative se află și Mario Gila, potrivit gazzetta.it. Gila este un fundaș spaniol de 25 de ani, născut la Barcelona, care între 2018 și 2022 s-a aflat în curtea celor de la Real Madrid.

Stoperul a evoluat la echipele U19 și Castilla în mare parte, dar a evoluat și în două meciuri din campionat pentru echipa mare în sezonul 2021/22 din postura de jucător venit de pe bancă. În 2022, acesta a ajuns la Lazio în schimbul a 6 milioane de euro și a devenit un om de bază pentru capitolini.

În cazul în care Inter se va decide să urmărească pista “Gila”, nu va avea o misiune ușoară, pentru că ibericul este urmărit și de marea rivală a echipei lui Chivu, AC Milan. Rămâne însă de văzut dacă transferul lui Bastoni se va perfecta și dacă “nerazzurrii” se vor vedea nevoiți să îi găsească înlocuitor.

Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Observator
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique
Fanatik.ro
Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique
17:43

Cu ochii pe Slovacia-România. Gigi Becali vrea să transfere un jucător anunțat titular pentru meciul de marți
17:42

Igor Tudor a fost dat afară de la Tottenham. Radu Drăguşin a rămas fără antrenor
17:35

Decizia luată de medici când au auzit că Mircea Lucescu vrea să fie pe bancă la amicalul cu Slovacia!
17:16

Staff-ul medical al naţionalei i-a făcut masaj cardiac şi respiraţie gură la gură lui Mircea Lucescu!
17:07

Pe ce loc dezamăgitor este Drăgușin în topul transferurilor la Spurs: „Cu el, echipa nu câștigă”
16:44

CFR Cluj, la câteva zile de un dezastru! Riscă să nu joace în Europa din cauza datorilor uriaşe faţă de jucători
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 4 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 5 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 6 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune