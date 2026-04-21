Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu l-a impresionat pe Roberto Mancini: “Foarte bun”. Ce a spus despre Inter, aproape campioană

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 12:21

Comentarii
Cristi Chivu / Profimedia

Cristi Chivu este foarte aproape de a cuceri titlul cu Inter. Echipa tehnicianului român mai poate deveni matematic campioană în Serie A la finalul acestei săptămâni. Mai mult, nerazzurrii au şansa de a realiza eventul, Inter fiind la două victorii distanţă de a pune mâna pe Coppa Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu cinci etape rămase din acest sezon, Inter are un avans de 12 puncte faţă de AC Milan şi Napoli, echipele de pe locurile 2, respectiv 3. Mai mult, golaverajul este +49, mai mare decât golurile marcate de cele două rivale la titlu din acest sezon.

Roberto Mancini, impresionat de Cristi Chivu: “A fost o luptă frumoasă”

Aproape de finalul unui sezon impresionant pe plan intern, Chivu a avut parte de laude din toate direcţiile în Italia. Cel mai recent nume care a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român a fost Roberto Mancini. Fostul selecţioner al Italiei a aplaudat echipa lui Chivu şi consideră că a fost o luptă frumoasă pentru titlu sezonul acesta în Serie A:

“Chivu a fost foarte bun, iar Inter este de mult timp o echipă foarte puternică. A fost o luptă frumoasă cu Napoli, am văzut un campionat spectaculos”, a declarat Roberto Mancini, citat de tuttomercatoweb.com.

Până la următorul meci de Serie A, Inter are în faţă o partidă extrem de importantă. În seara aceasta va avea loc returul semifinalelor din Coppa Italia cu Como. În tur, scorul a fost 0-0.

Reclamă
Reclamă

Cum poate deveni Inter campioană încă din etapa 34

Inter poate deveni matematic campioană în Serie A în etapa 34. Nerazzurrii au nevoie de victorie în duelul cu Torino, programat duminică, de la ora 19:00.

Succesul nu este suficient pentru ca trupa lui Cristi Chivu să sărbătorească titlul la finalul rundei viitoare. Nerazzurrii au nevoie și ca rivalele AC Milan și Napoli să se încurce în duelurile cu Juventus, respectiv Cremonese.

În acest caz, Inter ar acumula 81 de puncte, iar AC Milan și Napoli, cu maxim remize în duelurile lor, ar acumula 67 de puncte fiecare. Diferența ar fi de 14 puncte, cu patru etape rămase de disputat, până la finalul sezonului.

Reclamă

Totodată, Inter poate deveni matematic campioană și cu un egal cu Torino. În acest scenariu, trupa lui Cristi Chivu ar avea nevoie ca ambele contracandidate, AC Milan și Napoli, să piardă în runda următoare din Serie A.

Este de menționat, de asemenea, că Inter nu va cunoaște clar dacă a câștigat titlul, după meciul cu Torino. Partida dintre AC Milan și Juventus se va juca duminică, de la ora 21:45, astfel că nerazzurrii ar putea deschide șampania la miezul nopții.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
