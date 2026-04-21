Cristi Chivu l-a impresionat pe Roberto Mancini: “Foarte bun”. Ce a spus despre Inter, aproape campioană

Cristi Chivu este foarte aproape de a cuceri titlul cu Inter. Echipa tehnicianului român mai poate deveni matematic campioană în Serie A la finalul acestei săptămâni. Mai mult, nerazzurrii au şansa de a realiza eventul, Inter fiind la două victorii distanţă de a pune mâna pe Coppa Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu cinci etape rămase din acest sezon, Inter are un avans de 12 puncte faţă de AC Milan şi Napoli, echipele de pe locurile 2, respectiv 3. Mai mult, golaverajul este +49, mai mare decât golurile marcate de cele două rivale la titlu din acest sezon.

Roberto Mancini, impresionat de Cristi Chivu: “A fost o luptă frumoasă”

Aproape de finalul unui sezon impresionant pe plan intern, Chivu a avut parte de laude din toate direcţiile în Italia. Cel mai recent nume care a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român a fost Roberto Mancini. Fostul selecţioner al Italiei a aplaudat echipa lui Chivu şi consideră că a fost o luptă frumoasă pentru titlu sezonul acesta în Serie A:

“Chivu a fost foarte bun, iar Inter este de mult timp o echipă foarte puternică. A fost o luptă frumoasă cu Napoli, am văzut un campionat spectaculos”, a declarat Roberto Mancini, citat de tuttomercatoweb.com.

Până la următorul meci de Serie A, Inter are în faţă o partidă extrem de importantă. În seara aceasta va avea loc returul semifinalelor din Coppa Italia cu Como. În tur, scorul a fost 0-0.