Inter şi Torino au bătut palma cu câteva ore înainte de meci. Anunţul oficial al echipei lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter şi Torino se vor întâlni în prima etapă a noului sezon din Serie A, în meciul care încheie runda inaugurală. Acesta va fi primul meci pentru Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A.
Acest lucru nu a împiedicat cele două echipe să facă afaceri chiar şi cu câteva ore înaintea fluierului de start. Inter tocmai a anunţat, în cursul zilei de luni, că a bătut palma cu Torino.
Inter l-a împrumutat pe Kristjan Asllani la Torino
Kristjan Asllani, mijlocaşul de 23 de ani din Albania, a fost împrumutat de Inter la Torino, în schimbul a 1,5 milioane de euro. Torino are şi opţiunea de a-l cumpăra pe Asllani la finalul sezonului pentru suma de 11,5 milioane de euro.
În cazul în care acest lucru se va întâmpla, Inter va păstra şi 20% dintr-un eventual transfer al mijlocaşului albanez, cotat la 13 milioane de euro pe transfermarkt.com.
OFFICIAL: Kristjan Asllani has joined Torino on loan with the option to buy. 🇦🇱✅ pic.twitter.com/q1X6sJcSu6
— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 25, 2025
Crescut de Empoli, Asllani a ajuns la Inter în iulie 2022, sub formă de împrumut. Un an mai târziu, el a fost cumpărat de Inter pentru 15,7 milioane de euro.
Meciul dintre Inter şi Torino va avea loc luni seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Cristi Chivu o vede pe Napoli drept favorită la câștigarea titlului în Serie A
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a campionatului, scrie AFP.