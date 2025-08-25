Inter şi Torino au bătut palma cu câteva ore înainte de meci. Anunţul oficial al echipei lui Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Inter şi Torino au bătut palma cu câteva ore înainte de meci. Anunţul oficial al echipei lui Cristi Chivu

Publicat: 25 august 2025, 13:37

Cristi Chivu, la Inter / Profimedia

Inter şi Torino se vor întâlni în prima etapă a noului sezon din Serie A, în meciul care încheie runda inaugurală. Acesta va fi primul meci pentru Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A.

Acest lucru nu a împiedicat cele două echipe să facă afaceri chiar şi cu câteva ore înaintea fluierului de start. Inter tocmai a anunţat, în cursul zilei de luni, că a bătut palma cu Torino.

Inter l-a împrumutat pe Kristjan Asllani la Torino

Kristjan Asllani, mijlocaşul de 23 de ani din Albania, a fost împrumutat de Inter la Torino, în schimbul a 1,5 milioane de euro. Torino are şi opţiunea de a-l cumpăra pe Asllani la finalul sezonului pentru suma de 11,5 milioane de euro.

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, Inter va păstra şi 20% dintr-un eventual transfer al mijlocaşului albanez, cotat la 13 milioane de euro pe transfermarkt.com.

Crescut de Empoli, Asllani a ajuns la Inter în iulie 2022, sub formă de împrumut. Un an mai târziu, el a fost cumpărat de Inter pentru 15,7 milioane de euro.

Meciul dintre Inter şi Torino va avea loc luni seară, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Cristi Chivu o vede pe Napoli drept favorită la câștigarea titlului în Serie A

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a campionatului, scrie AFP.

“Sunt de acord cu Massimiliano Allegri (antrenorul lui AC Milan) care a spus că echipa campioană en-titre începe întotdeauna favorită în sezonul următor”, a declarat Chivu duminică într-o conferinţă de presă. “Cu lotul pe care l-a avut sezonul trecut, cu tot ce s-a petrecut în această vară, cred că Napoli este cu siguranţă favorită”, a adăugat el, înaintea primului meci al echipei sale de luni, de acasă, împotriva lui Torino.

Inter, finalista Ligii Campionilor, a terminat pe locul doi în campionatul italian sezonul trecut, la un punct în spatele lui Napoli, care a fost încoronată campioană după a 38-a şi ultima etapă, notează agerpres.ro.

Inter şi-a pierdut antrenorul din 2021, Simone Inzaghi, care a plecat în Arabia Saudită. În locul său, clubul din Lombardia a surprins pe toată lumea numindu-l pe unul dintre foştii săi jucători, Cristian Chivu, care avea doar câteva apariţii în Serie A pe banca tehnică.

