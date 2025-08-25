Inter şi Torino au bătut palma cu câteva ore înainte de meci. Anunţul oficial al echipei lui Cristi Chivu - Antena Sport

Inter şi Torino se vor întâlni în prima etapă a noului sezon din Serie A, în meciul care încheie runda inaugurală. Acesta va fi primul meci pentru Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A.

Acest lucru nu a împiedicat cele două echipe să facă afaceri chiar şi cu câteva ore înaintea fluierului de start. Inter tocmai a anunţat, în cursul zilei de luni, că a bătut palma cu Torino.

Inter l-a împrumutat pe Kristjan Asllani la Torino

Kristjan Asllani, mijlocaşul de 23 de ani din Albania, a fost împrumutat de Inter la Torino, în schimbul a 1,5 milioane de euro. Torino are şi opţiunea de a-l cumpăra pe Asllani la finalul sezonului pentru suma de 11,5 milioane de euro.

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, Inter va păstra şi 20% dintr-un eventual transfer al mijlocaşului albanez, cotat la 13 milioane de euro pe transfermarkt.com.

