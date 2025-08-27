Cristi Chivu, "pariul" unui acționar din Liga 1: "Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României" - Antena Sport

Cristi Chivu a avut parte de un debut de vis în Serie A pe banca lui Inter, după ce “nerazzurrii” s-au impus cu 5-0 în meciul cu Torino de pe teren propriu. De la primul meci în campionat, antrenorul român a început deja să “culeagă” laude atât din fotbalul internațional, cât și din România.

Recent, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului care l-a vrut pe Chivu pe banca giuleștenilor, s-a arătat convins de valoarea tehnicianului ajuns pe Giuseppe Meazza.

Victor Angelescu: “Mă bucur că n-a mai ajuns la noi”

Cristi Chivu a avut ocazia să debuteze pe banca lui Inter în Serie A și a făcut-o cu “brio”, intrând deja în istoria clubului. După ce a mers cu “nerazzurrii” la Cupa Mondială a Cluburilor, unde echipa a fost eliminată din optimi, românul și-a mai pregătit jucătorii în trei amicale, după care a urmat primul meci din campionat.

În etapa inaugurală, Inter a învins-o pe Torino cu 5-0, iar Chivu deja a început să fie lăudat. Victor Angelescu s-a alăturat și el pe “lista” celor care l-au elogiat pe tehnicianul de pe Meazza și a expus și o opinie îndrăzneață.

Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că managerul de pe Meazza are potențialul de a deveni cel mai mare antrenor român din istorie. În plus, Angelescu a vorbit și despre perioada în care Chivu era jucător și l-a numit un fotbalist “mai complet” decât Adrian Mutu, cel care era considerat liderul naționalei după finalul Generației de Aur. Conducătorul giuleștenilor a punctat inclusiv că se bucură că românul nu a mai ajuns la Rapid, în contextul în care după jumătatea de sezon de la Parma existau discuții în acest sens.