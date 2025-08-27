Cristi Chivu, "pariul" unui acționar din Liga 1: "Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, “pariul” unui acționar din Liga 1: “Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României”

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 10:54

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu a avut parte de un debut de vis în Serie A pe banca lui Inter, după ce “nerazzurrii” s-au impus cu 5-0 în meciul cu Torino de pe teren propriu. De la primul meci în campionat, antrenorul român a început deja să “culeagă” laude atât din fotbalul internațional, cât și din România.

Recent, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului care l-a vrut pe Chivu pe banca giuleștenilor, s-a arătat convins de valoarea tehnicianului ajuns pe Giuseppe Meazza.

Victor Angelescu: “Mă bucur că n-a mai ajuns la noi”

Cristi Chivu a avut ocazia să debuteze pe banca lui Inter în Serie A și a făcut-o cu “brio”, intrând deja în istoria clubului. După ce a mers cu “nerazzurrii” la Cupa Mondială a Cluburilor, unde echipa a fost eliminată din optimi, românul și-a mai pregătit jucătorii în trei amicale, după care a urmat primul meci din campionat.

În etapa inaugurală, Inter a învins-o pe Torino cu 5-0, iar Chivu deja a început să fie lăudat. Victor Angelescu s-a alăturat și el pe “lista” celor care l-au elogiat pe tehnicianul de pe Meazza și a expus și o opinie îndrăzneață.

Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că managerul de pe Meazza are potențialul de a deveni cel mai mare antrenor român din istorie. În plus, Angelescu a vorbit și despre perioada în care Chivu era jucător și l-a numit un fotbalist “mai complet” decât Adrian Mutu, cel care era considerat liderul naționalei după finalul Generației de Aur. Conducătorul giuleștenilor a punctat inclusiv că se bucură că românul nu a mai ajuns la Rapid, în contextul în care după jumătatea de sezon de la Parma existau discuții în acest sens.

Are șansa să devină cel mai bun antrenor din istoria României, asta este părerea mea. Acum este foarte bun. Am avut ocazia de mai multe ori să stau de vorbă cu el, nu neapărat acum, când am negociat cu Rapid, ci pentru că avem prieteni comuni.

Cristi face parte din generația de jucători de după Generația de Aur și, din punctul meu de vedere, a fost cel mai important. Mutu poate a fost cel mai talentat, dar Chivu, clar, a fost cel mai complet.

Îl văd acum mult mai focusat pe ceea ce vrea să facă în cariera de antrenor decât era ca jucător, mai serios, dacă se poate spune așa. Din discuțiile cu el mi se pare un tehnician foarte bun. A făcut pașii corecți, de la juniori în sus, iar eu mă bucur foarte mult pentru el. Nu regret că nu a venit la Rapid.

Mă bucur că n-a mai ajuns la noi, era clar că n-ar fi ajuns la Inter dacă venea aici. Cum să nu mă bucur? A ajuns la Inter, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, un club din top 10 all-time. A câștigat și Liga Campionilor, și tot. Pentru România este un mare plus. De ce să mă supăr eu că nu a venit la Rapid?

Este un antrenor foarte bun și se vede asta. Sunt convins că și la Rapid ar fi făcut o treabă excelentă, dar, privind înapoi, mai bine că n-a venit. Și la Parma și-a făcut treaba cu vârf și îndesat. Sunt mândru de el“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

