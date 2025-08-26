Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român

Serie A

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 11:17

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Grație victoriei zdrobitoare a echipei sale, fostul fundaș a atins o bornă remarcabilă, care până acum nu a mai fost realizată de niciun antrenor de pe Meazza la primul meci din Serie A.

“Nerazzurrii” s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.

Borna atinsă de Cristi Chivu după debutul în Serie A cu Inter

Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.

Victoria cu 5-0 de pe Giuseppe Meazza nu reprezintă însă doar un debut perfect pentru Cristi Chivu în Serie A, ci și o bornă atinsă în premieră de un antrenor al milanezilor. În urma debutului său fulminant, antrenorul de 44 de ani a devenit primul tehnician din istoria lui Inter care reușește să câștige la primul său meci în Serie A la o diferență de minim cinci goluri, potrivit statisticienilor de la Opta Paolo.

Prestația vicecampioanei Italiei a fost remarcată și de Gazzetta dello Sport, cel mai important cotidian din “cizmă” pe nișa sa.

Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A

Cei de la internews.it i-au oferit lui Chivu nota 7.5, site care consideră că fostul internaţional român va face rapid uitat un sezon în care clubul din Milano nu a câştigat niciun trofeu, chiar dacă a luptat pe toate cele trei fronturi până aproape de final.

«Nu te poți întoarce și schimba începutul, dar poți începe să schimbi sfârșitul», a fost motto-ul său, ștergând amărăciunea unui sezon încheiat cu zero titluri. Și Inter trebuia să înceapă de undeva: victoria zdrobitoare din această seară – un simbolic 5-0 – nu va fi răspunsul la toate îndoielile lor, dar ajută”, au scris cei de la internews.it.

Există un debut mai bun? Inter a studiat adversarul un sfert de oră, apoi a devastat-o pe Torino. Partea cea mai bună? Răutatea în încercarea de a repeta că această echipă este orice altceva decât terminată. În plus, pressingul avansat, care a produs și două goluri. Sărbătoare și zâmbete pentru început: exact ce era nevoie”, au notat şi cei de la Inter 1.908.

