Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român - Antena Sport

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Grație victoriei zdrobitoare a echipei sale, fostul fundaș a atins o bornă remarcabilă, care până acum nu a mai fost realizată de niciun antrenor de pe Meazza la primul meci din Serie A.

“Nerazzurrii” s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.

Borna atinsă de Cristi Chivu după debutul în Serie A cu Inter

Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.

Victoria cu 5-0 de pe Giuseppe Meazza nu reprezintă însă doar un debut perfect pentru Cristi Chivu în Serie A, ci și o bornă atinsă în premieră de un antrenor al milanezilor. În urma debutului său fulminant, antrenorul de 44 de ani a devenit primul tehnician din istoria lui Inter care reușește să câștige la primul său meci în Serie A la o diferență de minim cinci goluri, potrivit statisticienilor de la Opta Paolo.

5 – Cristian #Chivu became the first historical #Inter manager to win with at least 5 goals margin his Nerazzurri debut match in Serie A. Ambitious.#InterTorino pic.twitter.com/wuKDPe71Av

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025