Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român - Antena Sport

Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Grație victoriei zdrobitoare a echipei sale, fostul fundaș a atins o bornă remarcabilă, care până acum nu a mai fost realizată de niciun antrenor de pe Meazza la primul meci din Serie A.
“Nerazzurrii” s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5-0 prin golurile marcate de Bastoni, Thuram (x2), Martinez și Bonny.
Borna atinsă de Cristi Chivu după debutul în Serie A cu Inter
Inter a arătat foarte bine la primul meci din Serie A cu antrenorul român pe banca tehnică. “Nerazzurrii” au prestat un fotbal cu o poftă de joc care s-a materializat în goluri, mai exact cinci pe tabela de marcaj.
Victoria cu 5-0 de pe Giuseppe Meazza nu reprezintă însă doar un debut perfect pentru Cristi Chivu în Serie A, ci și o bornă atinsă în premieră de un antrenor al milanezilor. În urma debutului său fulminant, antrenorul de 44 de ani a devenit primul tehnician din istoria lui Inter care reușește să câștige la primul său meci în Serie A la o diferență de minim cinci goluri, potrivit statisticienilor de la Opta Paolo.
5 – Cristian #Chivu became the first historical #Inter manager to win with at least 5 goals margin his Nerazzurri debut match in Serie A. Ambitious.#InterTorino pic.twitter.com/wuKDPe71Av
— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025
Prestația vicecampioanei Italiei a fost remarcată și de Gazzetta dello Sport, cel mai important cotidian din “cizmă” pe nișa sa.
Nota primită de Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A
Cei de la internews.it i-au oferit lui Chivu nota 7.5, site care consideră că fostul internaţional român va face rapid uitat un sezon în care clubul din Milano nu a câştigat niciun trofeu, chiar dacă a luptat pe toate cele trei fronturi până aproape de final.
“«Nu te poți întoarce și schimba începutul, dar poți începe să schimbi sfârșitul», a fost motto-ul său, ștergând amărăciunea unui sezon încheiat cu zero titluri. Și Inter trebuia să înceapă de undeva: victoria zdrobitoare din această seară – un simbolic 5-0 – nu va fi răspunsul la toate îndoielile lor, dar ajută”, au scris cei de la internews.it.