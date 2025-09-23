Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: "Aduce multă pasiune" - Antena Sport

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter Milano în această vară, iar elevii săi au avut ocazia să îl cunoască în ultimele trei luni. Recent, Francesco Acerbi, fundașul care a fost folosit din postura de titular în fiecare meci din noul sezon de Serie A, a făcut o scurtă comparație între tehnicianul de 44 de ani și Simone Inzaghi, predecesorul său.

În plus, stoperul nu a ezitat să îl laude pe Chivu și să se arate fericit că este jucătorul său.

Acerbi: “El aduce multă pasiune”

Francesco Acerbi este de părere că noul său antrenor cunoaște rețeta exactă pentru a-i face pe el și colegii săi să joace la un nivel foarte bun. În plus, veteranul de 37 de ani a vorbit despre prima aventură în Italia a românului, în care a salvat-o pe Parma de la retrogradare.

“Este diferit de Simoine Inzaghi, dar foarte bine pregătit. Este foarte uman cu noi, ne face să ne simțim bine și este foarte bun. M-am gândit… nu, nu m-am gândit la asta

Și-a petrecut primul an în Serie A la Parma, dar el aduce multă pasiune. Se vede că a jucat fotbal, cunoaște un vestiar, știe cum ar trebui să funcționeze un vestiar câștigător și înțelege fotbalul, suntem foarte fericiți să-l avem ca antrenor“, a spus fundașul italian, potrivit gsp.ro.