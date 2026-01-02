"Roma - Drăgușin, se poate face?". Analiza jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport cu ocazia mercato-ului - Antena Sport

Numele lui Radu Drăgușin a început să apară din ce în ce mai mult în presa din Italia, după ce fundașul a început să fie asociat cu o revenire în Serie A. Recent, românul a apărut într-un articol al celor de la Gazzetta dello Sport, care și-au pus 10 întrebări pentru perioada de mercato de iarnă.
Radu Drăgușin a revenit recent pe teren în tricoul lui Tottenham după o pauză de 11 luni, generată de accidentarea sa la ligamentul încrucișat de la genunchiul drept. Introdus în duelul din etapa trecută cu Crystal Palace, stoperul are șanse mici să evolueze foarte mult în tricoul londonezilor, deoarece Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso sunt opțiunile principale ale lui Thomas Frank.
Jurnaliștii din Italia îl au în vizor pe Drăgușin
Astfel, au apărut zvonurile care îl asociau pe român cu o posiblă revenire în Italia. Recent, s-a scris despre interesul celor de la Juventus, Napoli sau Inter pentru Drăgușin, însă cei de la Gazzetta dello Sport s-au concentrat în materialul lor pe șansele ca rămânul să ajungă pe Olimpico, la AS Roma.
Potrivit cotidianului “roz”, fundașul e pe lista capitolinilor, dar Tottenham nu a fost momentan deschisă în a-l ceda în Serie A. În plus, jurnaliștii au notat că Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, are și o alternativă dacă mutarea lui Drăgușin ar pica, și anume Axel Disasi, jucătorul lui Chelsea.
“Nu e vorba doar de Zirkzee: lista Romei îl include și pe Radu Drăgușin, trecut pe la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa, în prezent la Tottenham. Fundașul central român, cu o lovitură de cap puternică și în marcaj, s-a întors după o asbență de 11 luni și își poate găsi o casă în Serie A din nou.
Cu toate acestea, totul va depinde de intențiile clubului englez, care a investit mai mult de 30 de milioane de euro pentru a-l aduce în Premier League și care încă nu și-a exprimat intenția de a se despărți de el.
Romei i-ar plăcea un fundaș în plus pentru a aduce mai multe opțiuni de calitate în defensivă, fără a merge mai departe de un împrumut, dar nu a existat nicio deschidere din partea lui Tottenham. Drept alternativă, Gasperini e interesat de francezul Axel Disasi, de la Chelsea“, au scris cei de la gazzetta.it.
Radu Drăgușin este cotat în prezent la 22 de milioane de euro pe transfermarkt.com. În ultimul meci disputat de Tottenham, contra celor de la Brentford, fundașul român a fost rezervă neutilizată.
