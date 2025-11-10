Cristi Chivu a dezvăluit cum i-a cucerit pe jucătorii lui Inter: "Ei apreciază asta" - Antena Sport

Inter a câştigat cu 2-0 meciul din etapa cu numărul 11 de pe teren propriu cu Lazio şi a revenit pe primul loc în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu este lider înaintea ultimei pauze internaţionale din 2025.
Lautaro Martinez şi Ange Yoan Bonny au fost marcatorii lui Inter în partida care a trimis-o pe Inter pe primul loc. Nerazzurrii au 24 de puncte şi sunt la egalitate cu AS Roma, ocupanta locului secund.
Cristi Chivu vrea să folosească toţi jucătorii din lotul lui Inter
După victoria cu Lazio, Cristi Chivu a fost întrebat de către jurnaliştii italieni despre schimbările făcute în centrul apărării în ultimele meciuri. Antrenorul român a dezvăluit că vrea să se folosească de toţi jucătorii din lotul lui Inter şi că la echipa lui nu există ierarhii.
“Vreau să implic toţi jucătorii, nu există ierarhii. Toţi jucătorii trebuie să se simtă ca şi cum ar fi titulari. Dacă nu îi fac fericiţi prin a le arăta cât de buni sunt, nu are sens. Dacă nu joacă niciodată, eu nu le pot spune anumite lucruri în timp ce îi privesc în ochi.
Grupul a înţeles acest lucru şi apreciază sinceritatea mea. Păstrez în minte latura umană deoarece ei se antrenează bine. Apoi putem câştiga, pierde sau face egal. Îmi pasă de toată lumea. Sunt norocos”, a declarat Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.
După pauza internaţională, Inter va avea câteva zile la dispoziţie pentru a pregăti meciul cu AC Milan. Până atunci, Chivu se va bucura de puţin timp liber cu familia:
“Vom avea două zile să ne pregătim de acel meci după ce toţi internaţionalii – cărora le doresc succes – vor reveni după această pauză. Dar acum mă voi bucura de puţin timp liber alături de familie, mă voi uita la puţin NFL”, a mai spus Cristi Chivu.
