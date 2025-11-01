Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter - Antena Sport

Inter, echipa lui Cristi Chivu, vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor. Finalista UEFA Champions League a pus ochii pe Marc Guehi de la Crystal Palace, fundaş care a fost la un pas să ajungă vara aceasta la Liverpool.
După un început bun de sezon, echipa pregătită de Cristi Chivu se gândeşte la viitor. Chiar dacă a avut rezultate impresionante în ultimele sezoane, printre care şi două finale UEFA Champions League (2023 şi 2025), nerazzurrii caută să întărească echipa.
Actualul lot este puţin îmbătrânit, iar Inter vrea să întinerească vestiarul. Printre obiectivele clubului se numără aducerea unui fundaş central, iar Marc Guehi de la Crystal Palace este ţinta echipei lui Cristi Chivu.
Fundaşul născut în Coasta de Fildeş, dar care joacă la naţionala Angliei, mai are contract cu câştigătoarea FA Cup de sezonul trecut până la vară, ceea ce înseamnă că este liber să semneze cu orice club începând cu 1 ianuarie.
În acest moment, Marc Guehi este unul dintre cei mai bine cotaţi fundaşi centrali din Premier League. În acest moment, el este cotat la 50 de milioane de euro, iar fundaşul de 25 de ani îşi doreşte o nouă provocare. El se află la Palace încă din 2021, atunci când Chelsea a încasat 23 de milioane de euro pentru transferul său.
Inter nu este însă singura echipă interesată de serviciile lui Marc Guehi. Echipa lui Cristi Chivu are concurenţă serioasă, Barcelona, Bayern Munchen şi Liverpool, echipă care nu şi-a luat gândul de la el, sunt celelalte echipe interesate de serviciile fundaşului de 25 de ani, potrivit Gazzetta dello Sport.
Inter revine pe teren duminică, atunci când va juca pe terenul celor de la Verona. După victoria cu Fiorentina, echipa lui Cristi Chivu se află pe locul 3 în Serie A, cu 18 puncte, la 3 puncte în spatele liderului Napoli.
