Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter

Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter

Publicat: 1 noiembrie 2025, 10:46

Comentarii
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Inter, echipa lui Cristi Chivu, vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor. Finalista UEFA Champions League a pus ochii pe Marc Guehi de la Crystal Palace, fundaş care a fost la un pas să ajungă vara aceasta la Liverpool.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un început bun de sezon, echipa pregătită de Cristi Chivu se gândeşte la viitor. Chiar dacă a avut rezultate impresionante în ultimele sezoane, printre care şi două finale UEFA Champions League (2023 şi 2025), nerazzurrii caută să întărească echipa.

Inter vrea să dea lovitura! Echipa lui Cristi Chivu a pus ochii pe Marc Guehi

Actualul lot este puţin îmbătrânit, iar Inter vrea să întinerească vestiarul. Printre obiectivele clubului se numără aducerea unui fundaş central, iar Marc Guehi de la Crystal Palace este ţinta echipei lui Cristi Chivu.

Fundaşul născut în Coasta de Fildeş, dar care joacă la naţionala Angliei, mai are contract cu câştigătoarea FA Cup de sezonul trecut până la vară, ceea ce înseamnă că este liber să semneze cu orice club începând cu 1 ianuarie.

În acest moment, Marc Guehi este unul dintre cei mai bine cotaţi fundaşi centrali din Premier League. În acest moment, el este cotat la 50 de milioane de euro, iar fundaşul de 25 de ani îşi doreşte o nouă provocare. El se află la Palace încă din 2021, atunci când Chelsea a încasat 23 de milioane de euro pentru transferul său.

Reclamă
Reclamă

Inter nu este însă singura echipă interesată de serviciile lui Marc Guehi. Echipa lui Cristi Chivu are concurenţă serioasă, Barcelona, Bayern Munchen şi Liverpool, echipă care nu şi-a luat gândul de la el, sunt celelalte echipe interesate de serviciile fundaşului de 25 de ani, potrivit Gazzetta dello Sport.

Inter revine pe teren duminică, atunci când va juca pe terenul celor de la Verona. După victoria cu Fiorentina, echipa lui Cristi Chivu se află pe locul 3 în Serie A, cu 18 puncte, la 3 puncte în spatele liderului Napoli.

Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoareAmenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
Fanatik.ro
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
9:53
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
9:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
9:38
VIDEODetroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
9:17
“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!
9:04
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg
8:58
Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! “Ar fi un lucru extraordinar”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 3 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa 6 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei