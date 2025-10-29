Inter - Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli - Antena Sport

Inter – Fiorentina, duelul din etapa a 9-a din Serie A, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul din runda trecută cu Napoli, scor 1-3.

Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 15 puncte acumulate după opt meciuri disputate. Nerazzurrii sunt la şase puncte distanţă de liderul Napoli, care are însă un meci în plus disputat.

Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45)

Inter a întrerupt seria de şapte victorii la rând, în toate competiţiile, după eşecul suferit cu Napoli în runda precedentă. Formţia lui Cristi Chivu le poate egala pe AS Roma şi pe AC Milan, în cazul unui succes în această rundă.

Fiorentina se află într-o situaţie disperată, fiind la retrogradare după opt etape disputate. Trupa Viola ocupă locul 18, cu doar patru punte, fiind fără victorie în acest sezon de Serie A.

În sezonul trecut, cele două echipe şi-au împărţit victoriile. Fiorentina s-a impus cu un categoric 3-0 în meciul tur de la Florenţa, în timp ce Inter s-a impus în returul de pe Meazza, scor 2-1.