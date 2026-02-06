Cristi Chivu vrea un jucător de la o rivală din Serie A! Lovitura din mercato încercată de antrenorul român - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu vrea un jucător de la o rivală din Serie A! Lovitura din mercato încercată de antrenorul român

Bogdan Stănescu Publicat: 6 februarie 2026, 22:26

Cristi Chivu la un meci al lui Inter / Profimedia Images

Cristi Chivu (45 de ani) încearcă o lovitură pe piaţa transferurilor, după ce l-a ratat pe Ademola Lookman (27 de ani), care a ajuns la Atletico Madrid.

Inter vrea să îl transfere pe Weston McKennie (27 de ani), jucătorul lui Juventus.

Inter îl vrea pe Weston McKennie

Potrivit tuttomercatoweb.com, Inter încearcă să speculeze faptul că lui Weston McKennie îi expiră în vară contractul cu Juventus. Fotbalistul poate semna de acum cu orice echipă.

Weston McKennie a evoluat 214 de meciuri în tricoul “Bătrânei Doamne”, marcând 24 de goluri și reuşind 23 de assist-uri.

El e cotat la 22 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Aceasta este şi suma pe care Juventus i-a plătit-o lui Schalke pentru a-l transfera în 2021 de la Schalke.

McKennie are 62 de meciuri pentru naţionala Statelor Unite, pentru care a marcat 11 goluri. În acest sezon a marcat 3 goluri şi a dat 2 assist-uri în cele 22 de meciuri în care a jucat pentru Juventus în campionat. A mai reuşit 3 goluri în 8 meciuri în Liga Campionilor.

Inter e lider în Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape, cu 5 puncte peste locul 2, ocupat de AC Milan. Juventus e pe 4, cu 45 de puncte.

Cristi Chivu a recunoscut că acest mercato nu a fost unul prea bun pentru Inter. “Piața de transferuri? E o nenorocire, nu se termină întotdeauna bine”, a declarat Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei.

