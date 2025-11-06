E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului - Antena Sport

Închide meniul
E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 10:49

Dan Șucu, la Genoa / Profimedia

Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca “grifonilor”, este alesul conducerii.

Legenda fotbalului din “cizmă” a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de a fi prelungit până în 2027 dacă Genoa va fi salvată de la retrogradare. De Rossi va încasa 800.000 de euro în baza înțelegerii cu echipa lui Dan Șucu, spune jurnalistul Nicolo Schira, cel care anunțase în urmă cu câteva zile că antrenorul de 42 de ani așteaptă “undă verde” pentru a veni la club.

Daniele De Rossi, noul antrenor de la Genoa

Fostul închizător își va începe chiar de astăzi, 6 noiembrie, treaba ca antrenor al formației “rossoblu”. Potrivit sursei citate anterior, De Rossi va conduce primul său antrenament în această după-amiază, de la ora 15:30.

Legendă a fotbalului italian, De Rossi a fost în cursa pentru postul de antrenor al lui Genoa cu Paolo Vanoli, trecut ultima dată pe la Torino. Momentan, noul tehnician al clubului lui Dan Șucu s-a făcut mai mult remarcat ca jucător decât ca antrenor.

În perioada în care a încălțat crampoanele, De Rossi a adunat o Cupă Mondială (2006), două Cupe ale Italiei, o Supercupă. Timp de 17 ani, fostul mijlocaș a evoluat pentru echipa sa de suflet, AS Roma, unde a adunat 616 meciuri.

Ca antrenor, De Rossi a fost inițial antrenor tehnic la naționala Italiei în perioada care “squadra azzurra” a câștigat EURO 2020, după care a avut experiențe la SPAL și la AS Roma, niciuna dintre ele ieșind în evidență.

