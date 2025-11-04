Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă "unda verde" să semneze cu Genoa - Antena Sport

Genoa este în căutare de antrenor după ce “grifonii” s-au despărțit de Patrick Vieira, iar un jurnalist italian a venit cu noi informații despre acest subiect. Legendarul Daniele De Rossi, o figură emblematică pentru fotbalul din “cizmă”, a fost surprins la Milano, unde așteaptă să primească ok-ul din partea celui mai vechi club din Italia.

În ultima perioadă, au fost mai multe nume de antrenori asociate cu o posibilă venire la Genoa, printre care și cel al lui Daniele De Rossi. În acest moment, clubul patronat de Dan Șucu are de ales între două opțiuni, respectivul fostul mijlocaș italian și Paolo Vanoli, trecut ultima dată pe la Torino.

De Rossi așteaptă “undă verde”. Două nume se bat pentru banca lui Genoa

Luni seara, jurnalistul Nicolo Schira a postat un videoclip cu Daniele De Rossi, despre care a spus că așteaptă acordul clubului pentru a semna un eventual acord. Înțelegerea dintre cele două tabere ar include un contract până în vară, cu posibilitate de prelungire până în 2027.

🚨 Excl – Daniele #DeRossi is currently in Milan and is waiting for #Genoa’s final green light to become new Rossoblù’s coach. He has given his availability for a contract until June + option for 2027 upon reaching certain conditions. #Vanoli is also in the race for Genoa’s bench pic.twitter.com/5K12xhbfZ4

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 3, 2025

Cel mai probabil, clauza ce implică reînnoirea contractului depinde de o eventuală salvare de la retrogradare. Aceeași sursă menționează că Paolo Vanoli este și el în cursă și că formația patronată de Dan Șucu ar urma chiar astăzi să aleagă între cei doi.