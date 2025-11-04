"A semănat cu cel de anul trecut" Reacţia lui Fabio Capello după ce Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 4 noiembrie 2025, 18:14

Fabio Capello / Profimedia Images

Interul lui Cristi Chivu a câştigat dramatic în deplasarea de la Verona, cu 2-1, cu un autogol al lui Frese din minutul 90+4.

Chiar dacă nerrazurrii nu au avut la Verona prestaţia pe care Fabio Capello o aştepta, el tot consideră că Interul lui Chivu e principalul favorit la titlu în acest sezon de Serie A.

Fabio Capello: “Tot Inter e favorită la titlu, e echipa care m-a impresionat cel mai mult”

Dacă mă întrebați cine e favorită la titlu, o să vă spun tot Inter pentru că este echipa care m-a impresionat cel mai mult, chiar dacă la meciul cu Verona a semănat cu Interul de anul trecut: la egal căuta să marcheze, iar când conducea se retrăgea. Contra Veronei am văzut un Inter exasperant de lent, care nu avea acea dorință de a marca al doilea gol. A tras de timp și a pasat de multe ori înapoi la portar”, a declarat Fabio Capello pentru Sky, potrivit fcinter1908.it.

După victoria dramatică de la Verona, Inter e pe locul 2 în Serie A, cu 21 de puncte, la egalitate cu AC Milan şi AS Roma. Lider e Napoli, cu 22 de puncte.

Zielinski a deschis scorul în minutul 16, cu un eurogol, dar Giovane a egalat, în minutul 40, cu un şut plasat. Echipa lui Chivu a dat lovitura în prelungirile meciului, cu un autogol al lui Frese.

Partida de la Verona a fost una specială pentru Cristi Chivu. Românul de 45 de ani a revenit pe stadionul unde a fost aproape de o tragedie, la începutul lui 2010. Inter a ajuns la 8 victorii în ultimele 9 meciuri cu victoria de la Verona.

 

