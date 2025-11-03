Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie” - Antena Sport

Închide meniul
Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii" au scăpat de titulatura de „lanternă roșie"

Serie A

Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie”

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 22:10

Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! Grifonii” au scăpat de titulatura de lanternă roșie”

Jucătorii celor de la Genoa / Getty Images

La scurt timp după ce Patrick Vieira a luat decizia de a pleca de pe banca celor de la Genoa, clubul patronat de afaceristul Dan Șucu a obținut și prima victorie a sezonului în Serie A.

„Grifonii” s-au impus cu scorul de 2-1 pe terenul nou promovatei Sassuolo, în etapa cu numărul 10 din campionatul Italiei. Golul victoriei a venit în prelungiri.

Genoa, victorie dramatică la Sassuolo

Genoa a bifat luni primul succes al sezonului din Serie A. Rămasă fără antrenor după plecarea lui Patrick Vieira, formația roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Sassuolo.

Scorul a fost deschis în minutul 18 de oaspeți prin Malinovskyi, însă Domenico Berardi a restabilit egalitatea imediat după pauză. Rezultatul final a fost stabilit în al treilea minut de prelungire, după golul înscris de Ostigard.

Cu această primă victorie a sezonului, Genoa a părăsit ultima poziție din clasament și a urcat pe locul al 18-lea, cu un total de 6 puncte.

