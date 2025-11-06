Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL - Antena Sport

Alex Ovechkin a devenit joi dimineață primul jucător din istoria NHL care atinge borna 900. Cel mai bun marcator din cea mai puternică ligă de hochei pe gheață a înscris în victoria obținută de Washington Capitals pe teren propriu, în fața celor de la St. Louis Blues, scor 6-1.
Ovechkin a avut ceva de așteptat pentru a atinge această bornă. Golul cu numărul 899 a fost marcat pe 25 octombrie, în deplasarea de pe terenul lui Columbus Blue Jackets Au urmat apoi patru meciuri fără gol pentru căpitanul lui Capitals.
Alex Ovechkin a marcat 900 de goluri în NHL
În debutul reprizei a doua, după 2 minute și 39 de secunde, Ovechkin a urmărit șutul lui Chychrun, care s-a dus pe lângă poartă. Cu Binnigton, portarul lui Blues, ieșit mult din poartă în momentul șutului trimis de fundașul canadian, Ovechkin a avut timp să șuteze din întoarcere, din unghi, cu backhand-ul.
Ovi a marcat astfel golul cu numărul 900. La fel ca la meciul din primăvară cu New York Islanders, când rusul a doborât recordul lui Wayne Gretzky, întreaga echipă a lui Washington Capitals a intrat pe gheață pentru a-l felicita pe căpitan.
“Fiecare bornă e specială. Astăzi, cu atât mai mult, încât sunt primul jucător care reușește să facă asta. Cineva m-a întrebat zilele trecute dacă mă gândesc la asta. Bineînțeles că mă gândesc, e un număr uriaș. Nimeni din istoria NHL nu a reușit asta, sunt primul din istorie, așa că e un moment special. Mă bucur că am putut să marchez acest gol acasă, iar familia și fanii au putut să fie aici”, a spus Ovechkin, potrivit nhl.com.
În timp ce Ovechkin se bucura alături de colegii săi, portarul lui St. Louis Blues, Jordan Binnigton, a “furat pucul” cu care căpitanul lui Capitals a marcat golul 900, fiind nevoie de “intervenția” arbitrilor pentru a recupera pucul.
Coincidență sau nu, aceste patru meciuri în care Ovechkin nu a marcat au fost pierdute de echipa lui Spencer Carbery, obținând însă un punct, după ce campioana din 2018 a pierdut la loviturile de departajare meciul cu Buffalo Sabres.
