Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL - Antena Sport

Alex Ovechkin a devenit joi dimineață primul jucător din istoria NHL care atinge borna 900. Cel mai bun marcator din cea mai puternică ligă de hochei pe gheață a înscris în victoria obținută de Washington Capitals pe teren propriu, în fața celor de la St. Louis Blues, scor 6-1.

Ovechkin a avut ceva de așteptat pentru a atinge această bornă. Golul cu numărul 899 a fost marcat pe 25 octombrie, în deplasarea de pe terenul lui Columbus Blue Jackets Au urmat apoi patru meciuri fără gol pentru căpitanul lui Capitals.

Alex Ovechkin a marcat 900 de goluri în NHL

În debutul reprizei a doua, după 2 minute și 39 de secunde, Ovechkin a urmărit șutul lui Chychrun, care s-a dus pe lângă poartă. Cu Binnigton, portarul lui Blues, ieșit mult din poartă în momentul șutului trimis de fundașul canadian, Ovechkin a avut timp să șuteze din întoarcere, din unghi, cu backhand-ul.

Ovi a marcat astfel golul cu numărul 900. La fel ca la meciul din primăvară cu New York Islanders, când rusul a doborât recordul lui Wayne Gretzky, întreaga echipă a lui Washington Capitals a intrat pe gheață pentru a-l felicita pe căpitan.

900 NHL GOALS FOR ALEX OVECHKIN!!! 🤩 pic.twitter.com/4HeKNfluoF

— NHL (@NHL) November 6, 2025