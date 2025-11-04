Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit "lanterna" clasamentului în Serie A - Antena Sport

În pericol după un început de sezon dezastruos, fără nicio victorie în Serie A, antrenorul Stefano Pioli a fost în cele din urmă dat afară de Fiorentina, marţi. Clubul toscan ocupă în prezent ultimul loc în campionatul italian.

Pentru a doua oară după un prim mandat între 2017 şi 2019, Fiorentina şi Stefano Pioli s-au despărţit. După un început de sezon catastrofal pe plan naţional, clubul din Florenţa a decis să se despartă de antrenorul său. Numit antrenor al Viola în iulie 2025, la şase ani după o primă experienţă cu clubul toscan, italianul în vârstă de 60 de ani a rămas doar câteva luni pe banca tehnică.

Stefano Pioli, OUT de la Fiorentina

În Serie A, echipa este încă în căutarea primei victorii şi ocupă ultimul loc în campionat (20) cu doar 4 puncte după 10 etape.

În Conference League, Fiorentina ocupă primul loc în clasament după primele două etape.

Interimatul va fi asigurat de Daniele Galloppa, antrenorul echipei U19, a anunţat clubul. El va conduce joi echipa la meciul din C4 împotriva formaţiei Mainz.