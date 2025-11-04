Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit "lanterna" clasamentului în Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A

Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A

Publicat: 4 noiembrie 2025, 18:19

Comentarii
Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit lanterna clasamentului în Serie A

Stefano Pioli / Profimedia Images

În pericol după un început de sezon dezastruos, fără nicio victorie în Serie A, antrenorul Stefano Pioli a fost în cele din urmă dat afară de Fiorentina, marţi. Clubul toscan ocupă în prezent ultimul loc în campionatul italian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a doua oară după un prim mandat între 2017 şi 2019, Fiorentina şi Stefano Pioli s-au despărţit. După un început de sezon catastrofal pe plan naţional, clubul din Florenţa a decis să se despartă de antrenorul său. Numit antrenor al Viola în iulie 2025, la şase ani după o primă experienţă cu clubul toscan, italianul în vârstă de 60 de ani a rămas doar câteva luni pe banca tehnică.

Stefano Pioli, OUT de la Fiorentina

În Serie A, echipa este încă în căutarea primei victorii şi ocupă ultimul loc în campionat (20) cu doar 4 puncte după 10 etape.

În Conference League, Fiorentina ocupă primul loc în clasament după primele două etape.

Interimatul va fi asigurat de Daniele Galloppa, antrenorul echipei U19, a anunţat clubul. El va conduce joi echipa la meciul din C4 împotriva formaţiei Mainz.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
20:22
Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia
19:45
LIVE SCORESlavia Praga – Arsenal şi Napoli – Frankfurt se joacă ACUM. Liverpool – Real Madrid, la 22:00, cu Istvan Kovacs arbitru
19:45
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
19:42
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
19:02
Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
18:37
BREAKING NEWSLovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”