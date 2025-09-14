Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus - Inter - Antena Sport

Închide meniul
Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 15:31

Fabio Capello - Cristi Chivu / Colaj Profimedia

Fabio Capello, marele antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a oferit un verdict după eșecul lui Inter Milano contra lui Juventus, scor 3-4. Tehnicianul care i-a pregătit pe bianconeri în cariera sa e de părere că lui Inter și implicit lui Cristian Chivu îi lipsește un jucător de creație, care să poată dribla.

În plus, Capello a spus și ce le așteaptă pe cele două mari rivale după meciul nebun de pe Allianz Stadium.

Fabio Capello: “Inter și-a găsit parțial echipa”

Managerul care are în palmares cinci Scudetto este de părere că modificările aduse de Chivu pe Giuseppe Meazza încep să se vadă, deși eșecul din derby d’Italia trebuie să reprezinte un restart. În ceea ce privește fosta sa echipă, Capello este de părere că trupa lui Igor Tudor a dat semne că se poate bate la titlu în Italia în acest sezon, după o “secetă” de 5 sezoane.

De asemenea, italianul a mai spus că “nerazzurri” trebuie să își revină cât mai repede, ținând cont că urmează să debuteze în fața celor de la Ajax în prima etapă din grupa Ligii Campionilor.

Interul lui Chivu duce lipsă de un jucător care să poată dribla. Dacă nu Dimarco, cine poate face asta cu viteză și forță? Pentru «nerazzurri», Lautaro mi s-a părut obosit. A dat tot ce a putut după zborul transatlantic. Portarii au fost slabi, deși se putea vedea furia din loviturile lui Calhanoglu.

Inter și-a găsit parțial echipa, dar acum Chivu trebuie practic să înceapă de la zero după două înfrângeri. Între timp, Juventus înțelege acum că poate să țintească Scudetto.

Inter trebuie să-și recapete mentalitatea de învingător, cât mai curând, chiar de marți, având în vedere provocarea imediată din Champions League“, a declarat marele antrenor, potrivit football-italia.net.

Cristi Chivu și Fabio Capello se cunosc bine, ținând cont că antrenorul de 79 de ani l-a pregătit pe fostul fundaș când acesta evolua la AS Roma.

