Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Formația „Viola” traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe ultimul loc în Serie A, cu doar șase puncte.
Antrenoru Paulo Vanoli are mari șanse să fie demis în următoarea perioadă. Oficialii echipei vor să facă o adevărată „revoluție”, dorind să aducă la echipă și un nou director sportiv.
Se zvonise că pentru postul de director sportiv, cei de la Fiorentina îl luau în calcul și pe Cesare Prandelli. Dacă italianul ar fi ajuns în conducerea echipei, și-ar fi dorit să-l aducă pe Adrian Mutu pe bancă.
Totuși, Prandelli nu va mai ajunge la Fiorentina. Fabrizio Romano a anunțat că Fabio Paratici urmează să devină noul director sportiv al formației „Viola”.
Paratici are o experință importantă în fotbal, el fiind în prezent în conducerea celor de la Tottenham. Italianul urmează să se despartă de Spurs, ajungând deja la un acord cu cei de la Fiorentina.
Fabio Paratici va avea o misiune extrem de dificilă la Fiorentina. Șefii echipei vor o schimbare imediată, în vederea salvării de la retrogradare. În prezent, formația „Viola” este la opt puncte distanță de locul 17, ocupat de Parma, ultimul loc care asigură prezența în Serie A și în sezonul viitor.
