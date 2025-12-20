Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Formația „Viola” traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe ultimul loc în Serie A, cu doar șase puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenoru Paulo Vanoli are mari șanse să fie demis în următoarea perioadă. Oficialii echipei vor să facă o adevărată „revoluție”, dorind să aducă la echipă și un nou director sportiv.

Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa

Se zvonise că pentru postul de director sportiv, cei de la Fiorentina îl luau în calcul și pe Cesare Prandelli. Dacă italianul ar fi ajuns în conducerea echipei, și-ar fi dorit să-l aducă pe Adrian Mutu pe bancă.

Totuși, Prandelli nu va mai ajunge la Fiorentina. Fabrizio Romano a anunțat că Fabio Paratici urmează să devină noul director sportiv al formației „Viola”.

Paratici are o experință importantă în fotbal, el fiind în prezent în conducerea celor de la Tottenham. Italianul urmează să se despartă de Spurs, ajungând deja la un acord cu cei de la Fiorentina.