Genoa - Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu - Antena Sport

Genoa - Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu

Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu

Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu

Bogdan Stănescu Publicat: 9 noiembrie 2025, 18:23

Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu

Daniele De Rossi, în tribune la Genoa - Fiorentina 2-2 / Profimedia Images

Daniele De Rossi (42 de ani) nu a reuşit să câştige la primul lui meci ca antrenor al formaţiei lui Dan Şucu, Genoa. De Rossi nu a stat pe bancă, fiind suspendat. Jucătorul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani), a rămas tot meciul pe banca de rezerve.

Pe parcursul meciului, la Genoa au intrat Ekhator, Carboni şi Masini.

Genoa – Fiorentina 2-2, la debutul lui Daniele De Rossi

Ostigard a deschis scorul în minutul 15, apoi Albert Gudmundsson, fost jucător al lui Genoa, a egalat din penalty, în minutul 20.

Oaspeţii au preluat avantajul în minutul 57, după golul lui Piccoli, dar Genoa a reuşit să revină. În minutul 60 Lorenzo Colombo a adus egalarea pentru echipa patronată de Dan Şucu. Reuşita a fost confirmată cu VAR.

În urma acestui rezultat Fiorentina rămâne “lanterna” clasamentului în Serie A, cu 5 puncte. Formaţia viola nu are încă victorie în acest sezon în campionat. Genoa e pe 18, cu 7 puncte. Etapa trecută formaţia patronată de Dan Şucu a obţinut prima victorie a sezonului în campionat, cu 2-1, în deplasare, cu Sassuolo. A fost o victorie dramatică, Ostigard, cel care a marcat şi cu Fiorentina, aducând cele 3 puncte pentru formaţia lui Dan Şucu în minutul 90+3.

