Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90 - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90

Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 15:37

Comentarii
Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90

Dan Şucu, la un meci al echipei sale, Genoa / Profimedia Images

Genoa a suferit o înfrângere dramatică pe terenul lui Torino, după ce favoritul lui Dan Şucu, norvegianul Morten Thorsby (29 de ani), a deschis scorul, în minutul 7.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Torino a întors soarta meciului, punctând, mai întâi, pe tabelă, printr-un autogol al lui Sabelli din minutul 63. Guillermo Maripan a înscris golul victoriei în minutul 90, şutând perfect din interiorul careului, după un corner bătut de pe partea dreaptă.

Echipa lui Dan Şucu, în continuare în criză. Genoa rămâne ultima din Serie A

În urma acestui nou eşec, Genoa rămâne “lanterna” clasamentului în Serie A. După 8 etape, Genoa nu are încă victorie în acest sezon în campionat. A obţinut doar 3 rezultate de egalitate şi a pierdut 5 meciuri.

Accidentat, Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a făcut parte din lotul echipei antrenate de Patrick Vieira (49 de ani). Vieira anunţase anterior că nu îl va putea utiliza încă pe căpitanul naţionalei, dar că acesta s-a antrenat cu echipa în ultimele zile.

“Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică (n.r. 26 octombrie), dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, declara Patrick Vieira.

Reclamă
Reclamă

Dan Şucu a decis, recent, să le ofere contracte noi jucătorilor Jeff Ekhator (18 ani), Aaron Martin (28 de ani) și preferatului său, Morten Thorsby.

“Thorsby este un jucător care are spiritul clubului Genoa. Nu renunță niciodată și este precum o bicicletă, mereu în mișcare. Mă simt mai încrezător când îl văd pe teren”, declara Dan Şucu despre mijlocaşul norvegian Morten Thorsby, favoritul lui din echipa pe care o deţine în Serie A.

Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramulUn fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
17:30
LIVE TEXTReal Madrid – Barcelona 1-0. Primul El Clasico al sezonului se joacă acum. Mbappe deschide scorul!
17:15
“Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
17:08
„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene