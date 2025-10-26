Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90 - Antena Sport

Dan Şucu, la un meci al echipei sale, Genoa / Profimedia Images

Genoa a suferit o înfrângere dramatică pe terenul lui Torino, după ce favoritul lui Dan Şucu, norvegianul Morten Thorsby (29 de ani), a deschis scorul, în minutul 7.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Torino a întors soarta meciului, punctând, mai întâi, pe tabelă, printr-un autogol al lui Sabelli din minutul 63. Guillermo Maripan a înscris golul victoriei în minutul 90, şutând perfect din interiorul careului, după un corner bătut de pe partea dreaptă.

Echipa lui Dan Şucu, în continuare în criză. Genoa rămâne ultima din Serie A

În urma acestui nou eşec, Genoa rămâne “lanterna” clasamentului în Serie A. După 8 etape, Genoa nu are încă victorie în acest sezon în campionat. A obţinut doar 3 rezultate de egalitate şi a pierdut 5 meciuri.

Accidentat, Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a făcut parte din lotul echipei antrenate de Patrick Vieira (49 de ani). Vieira anunţase anterior că nu îl va putea utiliza încă pe căpitanul naţionalei, dar că acesta s-a antrenat cu echipa în ultimele zile.

“Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică (n.r. 26 octombrie), dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, declara Patrick Vieira.