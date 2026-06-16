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Inter are concurență serioasă pentru un transfer dorit de Chivu. Doi granzi din Premier League au intrat pe fir

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 15:36

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Inter are concurență serioasă pentru un transfer dorit de Chivu. Doi granzi din Premier League au intrat pe fir

Cristian Chivu / Profimedia

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Inter vrea să aducă rapid un înlocuitor pentru Denzel Dumfries după plecarea olandezului la Real Madrid, iar alesul lui Cristi Chivu și conducerii este Marco Palestra. Tânărul fundaș care a fost împrumutat de la Atalanta la Cagliari în sezonul recent încheiat nu este însă doar pe radarul “nerazzurrilor”, Manchester City și Chelsea intrând și ele pe fir.

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Interul lui Cristi Chivu are mai multe “ținte” în această perioadă de mercato, însă jucătorul pe care echipa din Serie A și-l dorește cât mai repede este fără nicio îndoială Marco Palestra. Fotbalistul de 21 de ani este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Dumfries, fotbalistul care va pleca pe 20 de milioane de euro la Real Madrid.

Inter, la bătaie cu Man. City și Chelsea pentru Palestra

Deși jurnaliștii italieni anunțau zilele trecute că Inter va plusa la oferta pentru Atalanta de la 40 la 45 de milioane de euro, în presă nu a mai apărut niciun update în acest sens. Formația din Bergamo își dorește 50 de milioane de euro pentru Palestra, motiv pentru care așteaptă probabil să vadă dacă va primi și alte sume pentru tânărul jucător.

Conform tuttomercatoweb.com, există și alte echipe în afară de Inter care s-au interesat de Palestra, Manchester City și Chelsea fiind cluburile care sunt gata să îi facă o concurență serioasă echipei lui Chivu. Jurnaliștii publicației menționate anterior oferă mai multe detalii despre interesul londonezilor, care momentan doar au cerut mai multe informații legate de jucătorul Atalantei.

Chelsea ar vrea să găsească un înlocuitor pentru Marc Cucurella, după ce fundașul stânga a plecat la Real Madrid. Deși Palestra evoluează la bază în banda dreaptă, acesta poate fi folosit și în stânga, acesta fiind planul “aristocraților” în cazul în care vor parafa mutarea.

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Cu toate acestea, jurnaliștii de la Sky Sport transmit faptul că Palestra a decis alături de agentul său să rămână în Italia, motiv pentru care dacă Atalanta îl va vinde undeva, cel mai probabil destinația sa va fi Inter. Rămâne de văzut și ce oferte vor mai primi oficialii din Bergamo și dacă se vor lăsa înduplecați de o oferă mai mare din Premier League.

Palestra a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Cagliari și a impresionat: a fost titular în 34 de partide și a dat un gol și 4 assist-uri.

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