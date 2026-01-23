Inter - Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A - Antena Sport

Inter – Pisa este jocul care deschide etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are șansa de a se distanța de rivala AC Milan, iar disputa este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea de pe ”Meazza” vine după ce a suferit al treilea eșec la rând în faza principală de UEFA Champions League. În partida tur, Inter a învins-o pe Pisa cu scorul de 2-0.

Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45)

Interul lui Cristi Chivu deschide runda cu numărul 22 din Serie A, iar echipa tehnicianului român vrea să facă uitat acel eșec din UEFA Champions League, scor 1-3 cu Arsenal.

Vicecampioana Italiei își propune să obțină a 17-a victorie din acest sezon, profitând și de forma slabă a oaspeților, care nu au mai câștigat din 7 noiembrie 2025 în campionat.

Echipele probabile:

INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, C. Augusto – L. Henrique, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu