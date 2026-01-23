Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Inter - Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A

Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 18:08

Comentarii
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A

Cristian Chivu / Profimedia

Inter – Pisa este jocul care deschide etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are șansa de a se distanța de rivala AC Milan, iar disputa este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea de pe ”Meazza” vine după ce a suferit al treilea eșec la rând în faza principală de UEFA Champions League. În partida tur, Inter a învins-o pe Pisa cu scorul de 2-0.

Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45)

Interul lui Cristi Chivu deschide runda cu numărul 22 din Serie A, iar echipa tehnicianului român vrea să facă uitat acel eșec din UEFA Champions League, scor 1-3 cu Arsenal.

Vicecampioana Italiei își propune să obțină a 17-a victorie din acest sezon, profitând și de forma slabă a oaspeților, care nu au mai câștigat din 7 noiembrie 2025 în campionat.

Echipele probabile:

INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, C. Augusto – L. Henrique, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu

Reclamă
Reclamă

PISA (3-4-1-2): Scuffet – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Toure, Marin, Aebischer, Angori – Moreo – Durosinmi, Tramoni. Antrenor: Alberto Gilardino

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Observator
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
17:47
Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare
17:22
“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
17:09
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
16:58
VIDEOMeciul echipei care îl deţine pe Denis Drăguş a fost anulat! Zăpadă de 40 de centimetri! Imagini rare
16:38
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie
16:35
Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia