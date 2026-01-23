Inter - Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A - Antena Sport

Inter – Pisa este jocul care deschide etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are șansa de a se distanța de rivala AC Milan, iar disputa este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Gruparea de pe ”Meazza” vine după ce a suferit al treilea eșec la rând în faza principală de UEFA Champions League. În partida tur, Inter a învins-o pe Pisa cu scorul de 2-0.
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45)
Interul lui Cristi Chivu deschide runda cu numărul 22 din Serie A, iar echipa tehnicianului român vrea să facă uitat acel eșec din UEFA Champions League, scor 1-3 cu Arsenal.
Vicecampioana Italiei își propune să obțină a 17-a victorie din acest sezon, profitând și de forma slabă a oaspeților, care nu au mai câștigat din 7 noiembrie 2025 în campionat.
Echipele probabile:
INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, C. Augusto – L. Henrique, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
PISA (3-4-1-2): Scuffet – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Toure, Marin, Aebischer, Angori – Moreo – Durosinmi, Tramoni. Antrenor: Alberto Gilardino
- Ce surpriză! Jucătorul care i-a spus “da” Interului lui Cristi Chivu. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport
- Dan Şucu, aproape de o lovitură uriaşă în mercato! Poate încasa 18 milioane de euro pentru un star în devenire
- Cristi Chivu, întâlnire cu membrii conducerii lui Inter. Ce a discutat antrenorul cu șefii de pe Meazza
- Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter
- Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza