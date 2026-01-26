Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: "Avem plăcerea să anunţăm" - Antena Sport

Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a oficializat un nou transfer. Este vorba de fundaşul croat Leon Jakirovic, în vârstă de 18 ani, care a venit de Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului dn Europa League

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fundaş de 18 ani nu se va alătura însă grupului condus de Cristi Chivu. Jakirovic urmează să se antreneze alături de echipa de U23 a celor de la Inter.

Inter a anunţat transferul lui Leon Jakirovic: “Se alătură echipei U23”

“FC Internazionale Milano are plăcerea să anunțe transferul lui Leon Jakirovic de la GNK Dinamo Zagreb. Fundașul născut în 2008 se alătură echipei Inter U23 printr-un transfer permanent”, a anunţat Inter, pe social media.

Inter nu a fost singura echipă interesată de Leon Jakirovic. Croatul a fost dorit şi de cei de la RB Salzburg.