Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: "Avem plăcerea să anunţăm" - Antena Sport

Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a oficializat un nou transfer. Este vorba de fundaşul croat Leon Jakirovic, în vârstă de 18 ani, care a venit de Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului dn Europa League
Tânărul fundaş de 18 ani nu se va alătura însă grupului condus de Cristi Chivu. Jakirovic urmează să se antreneze alături de echipa de U23 a celor de la Inter.
Inter a anunţat transferul lui Leon Jakirovic: “Se alătură echipei U23”
“FC Internazionale Milano are plăcerea să anunțe transferul lui Leon Jakirovic de la GNK Dinamo Zagreb. Fundașul născut în 2008 se alătură echipei Inter U23 printr-un transfer permanent”, a anunţat Inter, pe social media.
Un altro cuore batte nerazzurro 🖤💙
👉 https://t.co/lhyXMOzkY8#InterU23 #WelcomeLeon
— Inter ⭐⭐ (@Inter) January 26, 2026
Inter nu a fost singura echipă interesată de Leon Jakirovic. Croatul a fost dorit şi de cei de la RB Salzburg.
- 2,5 milioane de euro a plătit Inter pentru transferul lui Leon Jakirovic de la Dinamo Zagreb, la care se adaugă 2 milioane sub formă de bonusuri
- 150.000 de euro este cota de piaţă a lui Leon Jakirovic, care nu a jucat niciun meci la prima echipă a celor de la Dinamo Zagreb
