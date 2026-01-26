Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: "Avem plăcerea să anunţăm" - Antena Sport

Închide meniul
Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: "Avem plăcerea să anunţăm"

Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: "Avem plăcerea să anunţăm"

Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: “Avem plăcerea să anunţăm”

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 14:30

Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: Avem plăcerea să anunţăm

Cristi Chivu, în timpul meciului Inter - Lecce / Profimedia

Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a oficializat un nou transfer. Este vorba de fundaşul croat Leon Jakirovic, în vârstă de 18 ani, care a venit de Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului dn Europa League

Tânărul fundaş de 18 ani nu se va alătura însă grupului condus de Cristi Chivu. Jakirovic urmează să se antreneze alături de echipa de U23 a celor de la Inter.

Inter a anunţat transferul lui Leon Jakirovic: “Se alătură echipei U23”

“FC Internazionale Milano are plăcerea să anunțe transferul lui Leon Jakirovic de la GNK Dinamo Zagreb. Fundașul născut în 2008 se alătură echipei Inter U23 printr-un transfer permanent”, a anunţat Inter, pe social media.

Inter nu a fost singura echipă interesată de Leon Jakirovic. Croatul a fost dorit şi de cei de la RB Salzburg.

  • 2,5 milioane de euro a plătit Inter pentru transferul lui Leon Jakirovic de la Dinamo Zagreb, la care se adaugă 2 milioane sub formă de bonusuri
  • 150.000 de euro este cota de piaţă a lui Leon Jakirovic, care nu a jucat niciun meci la prima echipă a celor de la Dinamo Zagreb
