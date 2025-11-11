Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, "durul empatic" din România - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) i-a impresionat pe italieni după debutul său la Inter, echipă pe care a readus-o în fruntea clasamentului din Serie A şi care are punctaj maxim după cele patru runde din grupa principală a Champions League.
Cei de la Corriere della Sera au analizat Interul lui Cristi Chivu, unul în care jucătorii erau cu moralul la pământ după ce au pierdut cele trei trofee pentru care au luptat până la finalul stagiunii precedente.
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu
După primele 11 etape disputate în Serie A, nerazzurrii sunt pe primul loc şi au cel mai bun atac din Italia, la o distanţă considerabilă de al doilea, cel al Bolognei.
“Chivu, durul empatic, a întărit echipa şi profită de un atac foarte puternic. Propune rotaţii pentru a le da şanse tuturor jucătorilor din lot. Jocul e mai agresiv, defensiva stă mai sus”, au notat jurnaliştii italieni.
Inter, favorita specialiştilor la câştigarea titlului în Serie A
Napoli a fost după primele şase etape favorita bookmakerilor la câştigarea unui nou scudetto, dar lucrurile s-au schimbat radical după alte cinci runde disputate în Serie A.
Astfel, cu mai puţin de o lună în urmă, Napoli avea cotă 2.60 pentru adjudecarea unui nou scudetto, în timp ce un succes al lui Inter avea cotă 3.80. Rivala din oraş, AC Milan, era a treia favorită a bookmakerilor (5.00).
Între timp, Interul lui Cristi Chivu a ajuns favorită clară, cu o cotă de 1.80. Milan şi Napoli au cote 5.50, în timp ce Roma e cotată şi ea cu şanse (9.00). Juventus ar avea nevoie de un miracol, în opinia specialiştilor, care i-au acordat o cotă 22.00.
După primele 11 etape disputate din Serie A, Inter e pe primul loc, cu 24 de puncte, la fel ca Roma. AC Milan şi Napoli au câte 22 de puncte, în timp ce Bologna are 21 de puncte, iar Juventus doar 19.
