Italienii l-au "taxat" pe Nicolae Stanciu după ce a jucat 5 meciuri la Genoa: "În urmă" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 8 octombrie 2025, 9:34

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci al lui Genoa / Profimedia

Nicolae Stanciu nu este momentan văzut drept un jucător providențial la Genoa, în ciuda debutului său de vis de la echipă. După startul de sezon al “grifonilor”, jurnaliștii unui site specializat pe echipa din Serie A au tras câteva concluzii și l-au inclus și pe mijlocașul român în analiza lor.

Fotbalistul venit de la Damac nu e văzut de presa din “cizmă” drept un jucător care să aducă un plus în atac, deși acesta este profilul său. Un alt jucător din tabăra de la Genoa care a fost criticat este un alt nou-venit, și anume Valentino Carboni, împrumutat de la Inter pentru acest sezon.

Nicolae Stanciu nu i-a convins încă pe italieni

Stanciu nu trece prin cea mai bună perioadă pe stadionul Luigi Ferraris. De când a ajuns în Serie A, mijlocașul de 32 de ani a rămas doar cu golul superb marcat la debutul în tricoul “rossobu” în Cupa Italiei, pentru că ce a urmat a fost o serie de prestații sub așteptări. Jurnaliștii italieni au sesizat acest lucru și nu au ezitat să îl “taxeze” pe căpitanul naționalei României.

Ne lipsește un jucător cheie în atac: Stanciu și Carboni sunt în urmă“, au scris italienii, potrivit ilsecoloxix. În acest sezon, mijlocașul a adunat cinci meciuri pentru trupa italiană, respectiv trei în campionat și două în Cupă.

Pe lângă jocul modest, Stanciu nu trece nici printr-o situație medicală bună, fiind accidentat și obligat să stea pe bară pentru meciurile din octombrie ale naționalei. România o întâlnește pe Moldova într-un amical pe 9 octombrie, după care va urma adevăratul test, duelul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul dintre România și Austria se joacă pe Arena Națională de la ora 21:45 și va fi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

