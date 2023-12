Jose Mourinho, anunț despre viitorul său la AS Roma! Decizia luată de „The Special One” - Antena Sport

Reclamă

„După ce am semnat cu AS Roma, o săptămână mai târziu am primit o ofertă fantastică. I-am informat în legătură cu ea. Nu am acceptat pentru că aveam un acord cu Roma.

În decembrie, în timpul sezonului, am primit o ofertă de la Portugalia, cu posibilitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume, de a câştiga un Euro, de a câştiga o Cupă Mondială, de a face ca lumea să vorbească despre mine, iar eu am refuzat.

După finala Conference League de la Budapesta, m-am dus să mă întâlnesc cu proprietarii, i-am informat despre o ofertă din Arabia Saudită şi că am spus nu. Nu mai am nevoie de alte oferte. Nu am nevoie să mai spun nimic. Ceea ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor dificultăţilor, vreau să rămân aici”, a spus Jose Mourinho, a spus tehnicianul, potrivit calciomio.net.

Jose Mourinho şi-a umilit o vedetă în stilul lui Gigi Becali

Jose Mourinho nu a avut milă de Renato Sanches. Antrenorul Romei l-a umilit pe jucătorul portughez în partida pierdută în deplasarea de la Bologna.

Renato Sanches a fost trimis în teren la pauză meciului de la Bologna în locul lui Leonardo Spinazzola. După numai 18 minute, antrenorul Romei avea să ia o decizie şocantă. L-a înlocuit pe Renato Sanches cu Edoardo Bove. Renato Sanches a fost uluit decizia lui Mourinho şi întreba nedumerit dacă este trebuie să fie cel schimbat.

Echipa italiană AS Roma a pierdut, în deplasare, scor 0-2, în faţa formaţiei Bologna, în etapa a 16-a din Serie A. Roma se află la primul insucces după cinci meciuri consecutive fără înfrângere. La Bologna, echipa lui Jose Mourinho nu a avut răspuns la atacurile gazdelor şi a pierdut cu 0-2. Nikola Moro a deschis scorul în minutul 37, iar în minutul 49 Rasmus Kristensen a majorat avantajul Bolognei, trimiţând balonul în propria poartă. Formaţia condusă de Thiago Motta s-a impus cu 2-0 şi a urcat pe locul 4 în Serie A, cu 28 de puncte, în timp ce Roma pierde primul meci după o serie de cinci partide fără înfrângere şi e pe 7, cu 25 de puncte.