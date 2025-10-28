Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa - Antena Sport

Un eveniment nefericit a avut loc marţi dimineaţă, în localitatea Fenegro, din provincia Como. În jurul orei 09:30, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla într-un scaun cu rotile electriv.

În urma acestui eveniment tragic, Cristi Chivu şi-a anulat conferinţa de presă pe care trebuia să o susţină în cursul zilei de azi, înaintea meciului cu Fiorentina, programat miercuri seară, în Serie A.

Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani

Din nefericire pentru Josep Martinez, bărbatul de 81 de ani a pierdut controlul şi a pătruns pe banda destinată autovehiculelor. Portarul lui Inter s-a oprit imediat şi i-a oferit primul ajutor bărbatului, dar fără succes.

Potrivit Gazzetta dello Sport, echipajele medicale şi poliţia au ajuns imediat la faţa locului. Din nefericire, bărbatul de 81 de ani a murit pe loc. În urma acestui eveniment tragic, Cristi Chivu a decis să îşi amâne conferinţa de presă:

“Un accident tragic a avut loc în această dimineaţă, la ora 09:43, pe Via Gergamo, în apropiere de Como. Un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile a fost lovit de o maşină. Şoferul a fost al doilea portar al lui Inter, Josep Martinez. Chiar dacă au intervenit ambulanţele imediat, bătrânul a fost declarat mort la locul accidentului. Portarul nu a fost accidentat, dar se află în stare de şoc.