Juventus l-a demis pe Igor Tudor. De 56 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria "bătrânei doamne" - Antena Sport

Juventus Torino a reziliat luni contractul antrenorului Igor Tudor, la o zi după înfrângerea cu Lazio (1-0).

“Juventus anunţă că luni l-a demis din funcţia de antrenor al echipei sale principale pe Igor Tudor, precum şi pe membrii staffului său, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic şi Riccardo Ragnacci“, a indicat într-un comunicat Juve, care ocupă locul 8 în Serie A, la şase puncte de lider după opt etape.

Contraperformanța atinsă de Tudor după demitere

Potrivit statisticienilor de la Opta, înainte de demiterea lui Igor Tudor, ultima dată când Juventus și-a schimbat antrenorul până să înceapă luna noiembrie s-a întâmplat în sezonul 1969/70. La momentul respectiv, Luis Carniglia a fost înlocuit de Ercole Rabitti, iar “bianconerii” au încheiat sezonul respectiv pe locul al 3-lea.

1969/70 – Prior to #Tudor, the last time #Juventus changed manager in a season before the start of November was back in 1969/70 (Luis Carniglia replaced by Ercole Rabitti), with the Bianconeri going on to finish 3rd in Serie A that season. Inedited. pic.twitter.com/xIjmC6okEm

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2025

Tudor (47 ani) era pe banca Juventus Torino din martie, de când l-a înlocuit pe Thiago Motta în timpul sezonului. Croatul, care a jucat şi el pentru Bianconeri (1998-2007), este înlocuit temporar de Massimiliano Brambilla, antrenorul echipei Next Gen, până la numirea unui nou antrenor.