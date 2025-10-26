Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu - Antena Sport

Wesley Sneijder a vorbit despre Cristi Chivu în cadrul unui eveniment la care a participat în România, de unde a văzut marele derby dintre Real Madrid și Barcelona. Olandezul și-a lăudat fostul coleg de la Inter Milano și Ajax și și-a adus aminte și ce cuvinte a învățat în limba română datorită lui.

Sneijder a declarat că tehnicianul de pe Meazza este genul de persoană care merge pe drumul ei, indiferent de ce se spune în jur. În plus, fostul mare jucător i-a urat lui Chivu să câștige titlul în Serie A.

Ce a spus Sneijder despre Chivu

Sneijder a fost mult timp colegul de cameră al lui Chivu, iar prin prisma acestui lucru a ascultat involuntar conversații ale fostului fundaș central în limba română. Fostul mijlocaș a mărturisit astfel că datorită antrenorului lui Inter, știe să spună: “Ce faci, iubi?”.

“(n.r. întrebat dacă Inter poate câștiga titlul) E greu, pentru că sunt multe echipe bune. Vor fi acolo până la final. Evident, Inter e în inima mea, Cristian și el. Sper să câștige ei.

Ca jucător, era un gentleman, un lider, ca antrenor e la fel. E determinat, merge pe drumul său, chiar dacă au fost multe critici la început, el a mers pe drumul lui, iar acum vedeți că toată lumea e fericită. Din momentul în care a început să antrenze, știam că va avea succes.