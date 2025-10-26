Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu

Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 19:01

Comentarii
Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu

Wesley Sneijder, în timpul unui interviu / Antena Sport

Wesley Sneijder a vorbit despre Cristi Chivu în cadrul unui eveniment la care a participat în România, de unde a văzut marele derby dintre Real Madrid și Barcelona. Olandezul și-a lăudat fostul coleg de la Inter Milano și Ajax și și-a adus aminte și ce cuvinte a învățat în limba română datorită lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sneijder a declarat că tehnicianul de pe Meazza este genul de persoană care merge pe drumul ei, indiferent de ce se spune în jur. În plus, fostul mare jucător i-a urat lui Chivu să câștige titlul în Serie A.

Ce a spus Sneijder despre Chivu

Sneijder a fost mult timp colegul de cameră al lui Chivu, iar prin prisma acestui lucru a ascultat involuntar conversații ale fostului fundaș central în limba română. Fostul mijlocaș a mărturisit astfel că datorită antrenorului lui Inter, știe să spună: “Ce faci, iubi?”.

(n.r. întrebat dacă Inter poate câștiga titlul) E greu, pentru că sunt multe echipe bune. Vor fi acolo până la final. Evident, Inter e în inima mea, Cristian și el. Sper să câștige ei.

Ca jucător, era un gentleman, un lider, ca antrenor e la fel. E determinat, merge pe drumul său, chiar dacă au fost multe critici la început, el a mers pe drumul lui, iar acum vedeți că toată lumea e fericită. Din momentul în care a început să antrenze, știam că va avea succes.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Rugat să spună o poveste pe care o are cu Chivu) Noi am fost colegi de cameră mulți ani. Din cauza lui, știu «Ce faci, iubi?»“, a spus fostul internațioal olandez.

Cristi Chivu a avut o serie de șapte victorii la rând pe banca lui Inter, care a fost însă oprită sâmbătă seara de Napoli, după ce campioana en-titre s-a impus pe Stadio Diego Armando Maradona cu 3-1.

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
21:04
Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”
20:59
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA
20:53
Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor
20:45
LIVE VIDEOTondela – Sporting Lisabona 0-1. Campioana en-titre poate egala provizoriu liderul FC Porto
20:40
LIVE VIDEOColorado Avalanche – New Jersey Devils 3-3. Nebunie pe gheață în ultima perioadă a meciului
20:18
LIVE TEXTFCSB – UTA 2-0. Bîrligea și Tănase au marcat. Portarul arădenilor a fost eliminat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent