Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne după accidentarea suferită în meciul cu Inter - Antena Sport

Napoli a primit o lovitură de proporţii, după victoria cu Inter, scor 3-1, din ultimul meci de Serie A. Campioana Italiei a anunţat cât timp va lipsi Kevin de Bruyne (34 de ani), accidentat grav în duelul cu trupa lui Cristi Chivu.

Starul belgian a marcat un gol din penalty, însă a părăsit terenul în lacrimi după o accidentare teribilă. El a fost înlocuit de Mathias Olivera, în minutul 33.

Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne

Napoli a dezvăluit faptul că accidentarea lui Kevin de Bruyne este una extrem de serioasă, motiv pentru care va sta departe de teren câteva luni. Campioana Italiei a anunţat că starul belgian se confruntă cu o ruptură de grad înalt şi a început deja recuperarea.

Conform gazzetta.it, Antonio Conte îl va avea la dispoziţie pe Kevin de Bruyne abia de anul viitor. Mijlocaşul va sta pe “bară” timp de minim două luni după accidentarea suferită sâmbătă.

“În urma accidentării suferite în timpul meciului cu Inter, Kevin De Bruyne a fost supus unor teste la Spitalul Pineta Grande, care au relevat o ruptură de grad înalt la bicepsul femural de la coapsa dreaptă. Internaționalul italian a început deja programul de recuperare”, a anunţat Napoli, pe site-ul oficial al clubului.