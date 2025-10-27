Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne după accidentarea suferită în meciul cu Inter - Antena Sport

Napoli a primit o lovitură de proporţii, după victoria cu Inter, scor 3-1, din ultimul meci de Serie A. Campioana Italiei a anunţat cât timp va lipsi Kevin de Bruyne (34 de ani), accidentat grav în duelul cu trupa lui Cristi Chivu.
Starul belgian a marcat un gol din penalty, însă a părăsit terenul în lacrimi după o accidentare teribilă. El a fost înlocuit de Mathias Olivera, în minutul 33.
Lovitură pentru Napoli: cât va lipsi Kevin de Bruyne
Napoli a dezvăluit faptul că accidentarea lui Kevin de Bruyne este una extrem de serioasă, motiv pentru care va sta departe de teren câteva luni. Campioana Italiei a anunţat că starul belgian se confruntă cu o ruptură de grad înalt şi a început deja recuperarea.
Conform gazzetta.it, Antonio Conte îl va avea la dispoziţie pe Kevin de Bruyne abia de anul viitor. Mijlocaşul va sta pe “bară” timp de minim două luni după accidentarea suferită sâmbătă.
“În urma accidentării suferite în timpul meciului cu Inter, Kevin De Bruyne a fost supus unor teste la Spitalul Pineta Grande, care au relevat o ruptură de grad înalt la bicepsul femural de la coapsa dreaptă. Internaționalul italian a început deja programul de recuperare”, a anunţat Napoli, pe site-ul oficial al clubului.
Kevin de Bruyne a semnat cu Napoli în vară, după ce s-a despărţit de Manchester City. Belgianul a bifat 11 meciuri pentru trupa lui Antonio Conte, reuşind să marcheze patru goluri şi să ofere alte două pase decisive, în toate competiţiile.
- Juventus l-a demis pe Igor Tudor. De 56 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria “bătrânei doamne”
- Interul lui Cristi Chivu, subiect de dezbatere aprinsă în Italia: “Respectă ce spun.” / “Nu e cea mai bună.”
- Wesley Sneijder, dezvăluire fabuloasă. Ce cuvinte a învățat în română datorită lui Cristi Chivu
- Înfrângere dramatică pentru Genoa, după ce favoritul lui Şucu a deschis scorul! Gazdele au marcat în minutul 90
- Fabio Capello a criticat dur Interul lui Cristi Chivu după înfrângerea cu Napoli! Anterior îl lăudase pe român