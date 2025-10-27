Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: "Am luat legătura cu avocaţii" - Antena Sport

Voi pune piciorul în prag şi cine a greşit şi greşeşte în continuare va trebui să răspundă în instanţă pentru că nu îmi poate defăima numele şi nu îmi poate hărţui copilul la nesfârşit.

Noi, colectivul Sabrinei, nu avem absolut nimic cu nimeni, dar întotdeauna am fost hărţuiţi, şi nu doar eu sau Sabrina… vorbesc de tot colectivul Sabrinei. Lucrul acesta porneşte din frustrarea valorii sportive”, a declarat Camelia Voinea pentru AntenaSport.

Ce declara Denisa Golgotă

“(Ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

(E discriminare şi din partea Federaţiei?) Cu siguranţă este, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept…nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave

Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice“, a fost o parte din discursul Denisei Golgotă la revenirea în țară.

Sabrina Voinea a ratat dramatic medalia în finala la sol de la Campionatele Mondiale

Sabrina-Maneca Voinea a ratat dramatic medalia de bronz în finala de la sol de la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta. Pentru exerciţiul din finala de la sol, Sabrina Voinea a fost notată cu 13.466, aceeaşi notă pe care a primit-o şi britanica Abigail Martin, care s-a clasat pe 3, primind o notă mai mare la execuţie. Denisa Golgotă a concurat şi ea în finala de la sol de la Campionatele Mondiale, clasându-se pe 7, cu nota 12.233.

Sabrina Voinea a concurat şi în finala de la bârnă, acolo unde s-a clasat pe locul 7. Ea a căzut în timpul exerciţiului de la acest aparat.

Sabrina Voinea a ratat medalia de bronz cu aceeaşi notă ca a gimnastei clasate pe 3 şi în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris. Sabrina a primit, la fel ca Ana Maria Bărbosu, nota 13.700. A fost un scandal uriaş atunci, americanca Jordan Chiles depunând contestaţie, care iniţial a fost admisă. Jordan Chiles a primit nota 13.666. Contestaţia a dus-o la 13.766, dar ea nu a mai fost admisă având în vedere că nu a fost depusă în termen. Chiles, care iniţial a urcat pe podium, a pierdut medalia de bronz, care a mers la Ana Bărbosu.